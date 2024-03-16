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Денис Майданов проголосовал в Наро-Фоминске - РИА Новости, 16.03.2024
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12:38 16.03.2024 (обновлено: 12:45 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/maydanov-1933466603.html
Денис Майданов проголосовал в Наро-Фоминске
Денис Майданов проголосовал в Наро-Фоминске - РИА Новости, 16.03.2024
Денис Майданов проголосовал в Наро-Фоминске
Депутат Государственной Думы, музыкант Денис Майданов проголосовал на избирательном участке в подмосковном Наро-Фоминске, сообщил пресс-центр Московской области РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T12:38
2024-03-16T12:45
политика
россия
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
денис майданов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Депутат Государственной Думы, музыкант Денис Майданов проголосовал на избирательном участке в подмосковном Наро-Фоминске, сообщил пресс-центр Московской области по выборам президента РФ "Выборы 2024" в Telegram-канале."В целом, явка хорошая, крепкая. Выборы президента - всегда важный момент в истории страны, но в это время он особенный. Конечно, кроме внутренних успехов, Россия подняла на внешний контур свой флаг... Проголосовать сегодня - это вопрос чести. Какую Россию мы сохраним для потомков?" - заявил Майданов, слова которого приводятся в сообщении официального Telegram-канале пресс-центра. Добавляется, что депутат пообщался с председателями и членами УИКов, задал несколько вопросов. Спрашивал про настроение избирателей, насколько активно участвует молодежь и высока ли явка.
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россия
московская область (подмосковье)
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политика, россия, московская область (подмосковье), наро-фоминск, денис майданов
Политика, Россия, Московская область (Подмосковье), Наро-Фоминск, Денис Майданов
Денис Майданов проголосовал в Наро-Фоминске

Депутат Госдумы и музыкант Денис Майданов проголосовал в Наро-Фоминске

© Фото : Подмосковье выбирает 2024/TelegramДепутат Государственной Думы, музыкант Денис Майданов проголосовал на избирательном участке в подмосковном Наро-Фоминске
Депутат Государственной Думы, музыкант Денис Майданов проголосовал на избирательном участке в подмосковном Наро-Фоминске - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Фото : Подмосковье выбирает 2024/Telegram
Депутат Государственной Думы, музыкант Денис Майданов проголосовал на избирательном участке в подмосковном Наро-Фоминске
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Депутат Государственной Думы, музыкант Денис Майданов проголосовал на избирательном участке в подмосковном Наро-Фоминске, сообщил пресс-центр Московской области по выборам президента РФ "Выборы 2024" в Telegram-канале.
"В целом, явка хорошая, крепкая. Выборы президента - всегда важный момент в истории страны, но в это время он особенный. Конечно, кроме внутренних успехов, Россия подняла на внешний контур свой флаг... Проголосовать сегодня - это вопрос чести. Какую Россию мы сохраним для потомков?" - заявил Майданов, слова которого приводятся в сообщении официального Telegram-канале пресс-центра.
Добавляется, что депутат пообщался с председателями и членами УИКов, задал несколько вопросов. Спрашивал про настроение избирателей, насколько активно участвует молодежь и высока ли явка.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Более 80 процентов записавшихся проголосовали онлайн на выборах президента
Вчера, 12:33
 
ПолитикаРоссияМосковская область (Подмосковье)Наро-ФоминскДенис Майданов
 
 
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