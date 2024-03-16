https://ria.ru/20240316/maydanov-1933466603.html

Денис Майданов проголосовал в Наро-Фоминске

Денис Майданов проголосовал в Наро-Фоминске - РИА Новости, 16.03.2024

Денис Майданов проголосовал в Наро-Фоминске

Депутат Государственной Думы, музыкант Денис Майданов проголосовал на избирательном участке в подмосковном Наро-Фоминске, сообщил пресс-центр Московской области РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T12:38

2024-03-16T12:38

2024-03-16T12:45

политика

россия

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

денис майданов

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Депутат Государственной Думы, музыкант Денис Майданов проголосовал на избирательном участке в подмосковном Наро-Фоминске, сообщил пресс-центр Московской области по выборам президента РФ "Выборы 2024" в Telegram-канале."В целом, явка хорошая, крепкая. Выборы президента - всегда важный момент в истории страны, но в это время он особенный. Конечно, кроме внутренних успехов, Россия подняла на внешний контур свой флаг... Проголосовать сегодня - это вопрос чести. Какую Россию мы сохраним для потомков?" - заявил Майданов, слова которого приводятся в сообщении официального Telegram-канале пресс-центра. Добавляется, что депутат пообщался с председателями и членами УИКов, задал несколько вопросов. Спрашивал про настроение избирателей, насколько активно участвует молодежь и высока ли явка.

https://ria.ru/20240316/vybory-1933465380.html

россия

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

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Дарья Буймова

политика, россия, московская область (подмосковье), наро-фоминск, денис майданов