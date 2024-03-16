Денис Майданов проголосовал в Наро-Фоминске
Депутат Госдумы и музыкант Денис Майданов проголосовал в Наро-Фоминске
© Фото : Подмосковье выбирает 2024/TelegramДепутат Государственной Думы, музыкант Денис Майданов проголосовал на избирательном участке в подмосковном Наро-Фоминске
Депутат Государственной Думы, музыкант Денис Майданов проголосовал на избирательном участке в подмосковном Наро-Фоминске
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Депутат Государственной Думы, музыкант Денис Майданов проголосовал на избирательном участке в подмосковном Наро-Фоминске, сообщил пресс-центр Московской области по выборам президента РФ "Выборы 2024" в Telegram-канале.
"В целом, явка хорошая, крепкая. Выборы президента - всегда важный момент в истории страны, но в это время он особенный. Конечно, кроме внутренних успехов, Россия подняла на внешний контур свой флаг... Проголосовать сегодня - это вопрос чести. Какую Россию мы сохраним для потомков?" - заявил Майданов, слова которого приводятся в сообщении официального Telegram-канале пресс-центра.
Добавляется, что депутат пообщался с председателями и членами УИКов, задал несколько вопросов. Спрашивал про настроение избирателей, насколько активно участвует молодежь и высока ли явка.