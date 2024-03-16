https://ria.ru/20240316/malkov-1933498572.html

Малков: рязанская компания разработала приборы для железных дорог

Малков: рязанская компания разработала приборы для железных дорог - РИА Новости, 16.03.2024

Малков: рязанская компания разработала приборы для железных дорог

Компания, ставшая резидентом рязанского центра "Аэрокосмическая долина", разработала приборы для контроля параметров рельсовых сетей, которые используются в... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T15:24

2024-03-16T15:24

2024-03-16T15:24

рязанская область

павел малков

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 16 мар - РИА Новости. Компания, ставшая резидентом рязанского центра "Аэрокосмическая долина", разработала приборы для контроля параметров рельсовых сетей, которые используются в России, Белоруссии и Казахстане, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. "Рязанская разработка для железных дорог. Инженеры изготавливают приборы для контроля параметров рельсовых цепей. С их помощью контролируются сигналы, отвечающие за перевод стрелок, переключение сигнала светофора, а также поступление необходимой информации диспетчеру", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По словам Малкова, в прошлом году компания стала резидентом созданного в Рязанской области инновационного научно-технологического центра "Аэрокосмическая долина", использовала все доступные льготы и строит больше планы на будущее. "Рязанскую разработку используют на железных дорогах России, в московском метро, а также Белоруссии и Казахстана. В планах – новые технологические проекты, в реализации которых помогут меры поддержки от региона, Правительства РФ и нашего Президента", - отметил губернатор. Постановление об "Аэрокосмической долине" было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в апреле 2022 года. Проект предполагает создание и развитие инновационной площадки с передовой научно-исследовательской инфраструктурой, на базе которой будут разрабатываться новые технологии и продукты, запускаться новые образовательные программы по перспективным направлениям.

https://ria.ru/20240312/potentsial-1932555750.html

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рязанская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

павел малков, рязанская область