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Малков: рязанская компания разработала приборы для железных дорог - РИА Новости, 16.03.2024
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Рязанская область
Рязанская область
 
15:24 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/malkov-1933498572.html
Малков: рязанская компания разработала приборы для железных дорог
Малков: рязанская компания разработала приборы для железных дорог - РИА Новости, 16.03.2024
Малков: рязанская компания разработала приборы для железных дорог
Компания, ставшая резидентом рязанского центра "Аэрокосмическая долина", разработала приборы для контроля параметров рельсовых сетей, которые используются в... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:24
2024-03-16T15:24
рязанская область
павел малков
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 16 мар - РИА Новости. Компания, ставшая резидентом рязанского центра "Аэрокосмическая долина", разработала приборы для контроля параметров рельсовых сетей, которые используются в России, Белоруссии и Казахстане, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. "Рязанская разработка для железных дорог. Инженеры изготавливают приборы для контроля параметров рельсовых цепей. С их помощью контролируются сигналы, отвечающие за перевод стрелок, переключение сигнала светофора, а также поступление необходимой информации диспетчеру", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По словам Малкова, в прошлом году компания стала резидентом созданного в Рязанской области инновационного научно-технологического центра "Аэрокосмическая долина", использовала все доступные льготы и строит больше планы на будущее. "Рязанскую разработку используют на железных дорогах России, в московском метро, а также Белоруссии и Казахстана. В планах – новые технологические проекты, в реализации которых помогут меры поддержки от региона, Правительства РФ и нашего Президента", - отметил губернатор. Постановление об "Аэрокосмической долине" было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в апреле 2022 года. Проект предполагает создание и развитие инновационной площадки с передовой научно-исследовательской инфраструктурой, на базе которой будут разрабатываться новые технологии и продукты, запускаться новые образовательные программы по перспективным направлениям.
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павел малков, рязанская область
Рязанская область, Павел Малков, Рязанская область

Малков: рязанская компания разработала приборы для железных дорог

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 16 мар - РИА Новости. Компания, ставшая резидентом рязанского центра "Аэрокосмическая долина", разработала приборы для контроля параметров рельсовых сетей, которые используются в России, Белоруссии и Казахстане, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
"Рязанская разработка для железных дорог. Инженеры изготавливают приборы для контроля параметров рельсовых цепей. С их помощью контролируются сигналы, отвечающие за перевод стрелок, переключение сигнала светофора, а также поступление необходимой информации диспетчеру", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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По словам Малкова, в прошлом году компания стала резидентом созданного в Рязанской области инновационного научно-технологического центра "Аэрокосмическая долина", использовала все доступные льготы и строит больше планы на будущее.
"Рязанскую разработку используют на железных дорогах России, в московском метро, а также Белоруссии и Казахстана. В планах – новые технологические проекты, в реализации которых помогут меры поддержки от региона, Правительства РФ и нашего Президента", - отметил губернатор.
Постановление об "Аэрокосмической долине" было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в апреле 2022 года. Проект предполагает создание и развитие инновационной площадки с передовой научно-исследовательской инфраструктурой, на базе которой будут разрабатываться новые технологии и продукты, запускаться новые образовательные программы по перспективным направлениям.
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