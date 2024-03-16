https://ria.ru/20240316/makron-1933458190.html

Макрон может знать об исходе выборов в США, предположил Пушков

Макрон может знать об исходе выборов в США, предположил Пушков - РИА Новости, 16.03.2024

Макрон может знать об исходе выборов в США, предположил Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков предположил, что президент Франции Эммануэль Макрон может знать об исходе борьбы американских политиков за должность... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T11:56

2024-03-16T11:56

2024-03-16T11:56

политика

алексей пушков

эммануэль макрон

франция

сша

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков предположил, что президент Франции Эммануэль Макрон может знать об исходе борьбы американских политиков за должность президента страны и заговоре из-за его недавних высказываний. Ранее в интервью телеканалу France 2 Макрон выразил сомнение в том, что Дональд Трамп может победить на предстоящих президентских выборах в США. "Макрон дает понять, что знает исход борьбы за Белый дом в США. "Насколько я проинформирован, я не думаю, что Трамп станет президентом США", - заявил он на днях. То есть Макрон прямым текстом сообщает, что у него есть данные из самых верных источников, что Трамп выбран не будет. В то время, как Трамп лидирует по всем опросам, Байден совсем плох физически, и даже "колеблющиеся" штаты склоняются в пользу Трампа, Макрон сообщает: не быть Трампу президентом. Что это - очередная пустая фраза или Макрон проинформирован о заговоре?" - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240314/tramp-1932852890.html

франция

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, алексей пушков, эммануэль макрон, франция, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024