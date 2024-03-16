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Макрон может знать об исходе выборов в США, предположил Пушков - РИА Новости, 16.03.2024
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11:56 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/makron-1933458190.html
Макрон может знать об исходе выборов в США, предположил Пушков
Макрон может знать об исходе выборов в США, предположил Пушков - РИА Новости, 16.03.2024
Макрон может знать об исходе выборов в США, предположил Пушков
Российский сенатор Алексей Пушков предположил, что президент Франции Эммануэль Макрон может знать об исходе борьбы американских политиков за должность... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T11:56
2024-03-16T11:56
политика
алексей пушков
эммануэль макрон
франция
сша
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков предположил, что президент Франции Эммануэль Макрон может знать об исходе борьбы американских политиков за должность президента страны и заговоре из-за его недавних высказываний. Ранее в интервью телеканалу France 2 Макрон выразил сомнение в том, что Дональд Трамп может победить на предстоящих президентских выборах в США. "Макрон дает понять, что знает исход борьбы за Белый дом в США. "Насколько я проинформирован, я не думаю, что Трамп станет президентом США", - заявил он на днях. То есть Макрон прямым текстом сообщает, что у него есть данные из самых верных источников, что Трамп выбран не будет. В то время, как Трамп лидирует по всем опросам, Байден совсем плох физически, и даже "колеблющиеся" штаты склоняются в пользу Трампа, Макрон сообщает: не быть Трампу президентом. Что это - очередная пустая фраза или Макрон проинформирован о заговоре?" - написал он в Telegram-канале.
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политика, алексей пушков, эммануэль макрон, франция, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
Политика, Алексей Пушков, Эммануэль Макрон, Франция, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Макрон может знать об исходе выборов в США, предположил Пушков

Пушков: Макрон заявил прямым текстом, что Трампа не выберут президентом США

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков предположил, что президент Франции Эммануэль Макрон может знать об исходе борьбы американских политиков за должность президента страны и заговоре из-за его недавних высказываний.
Ранее в интервью телеканалу France 2 Макрон выразил сомнение в том, что Дональд Трамп может победить на предстоящих президентских выборах в США.
"Макрон дает понять, что знает исход борьбы за Белый дом в США. "Насколько я проинформирован, я не думаю, что Трамп станет президентом США", - заявил он на днях. То есть Макрон прямым текстом сообщает, что у него есть данные из самых верных источников, что Трамп выбран не будет. В то время, как Трамп лидирует по всем опросам, Байден совсем плох физически, и даже "колеблющиеся" штаты склоняются в пользу Трампа, Макрон сообщает: не быть Трампу президентом. Что это - очередная пустая фраза или Макрон проинформирован о заговоре?" - написал он в Telegram-канале.
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ПолитикаАлексей ПушковЭммануэль МакронФранцияСШАДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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