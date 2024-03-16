https://ria.ru/20240316/litsemer-1933403982.html

"Облажался во всем". В США оценили стратегию Байдена в отношении России

"Облажался во всем". В США оценили стратегию Байдена в отношении России - РИА Новости, 16.03.2024

"Облажался во всем". В США оценили стратегию Байдена в отношении России

Президент США Джо Байден методично пренебрегает международным правом и ведет лицемерную внешнюю политику, написал корреспондент Responsible Statecraft Блейз... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T03:15

2024-03-16T03:15

2024-03-16T03:15

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден методично пренебрегает международным правом и ведет лицемерную внешнюю политику, написал корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли."Белый дом последовательно преподносит конфликт на Украине так, будто от его исхода зависит будущее демократии в принципе. Администрация Байдена заклеймила Москву за "нарушения международного права", — заявил автор статьи.Журналист обратил внимание, что при этом США не предприняли необходимых мер для урегулирования конфликта в секторе Газа. В Вашингтоне не настаивают на прекращении огня в этом регионе, добавил он. Этот пример стоит рассматривать как пренебрежение к международному праву со стороны администрации американского президента, отметил обозреватель.Подводя итог, Малли не согласился с цитатой корреспондента издания Politico, который сформулировал принципы Байдена как честность перед союзниками, защиту демократии, избегание эскалации и сохранение мирового порядка, основанного на правилах."Он облажался по всем фронтам в достижении этих высоких целей", — заключил автор материала.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что США фактически растоптали международное право и пытаются заставить всех жить по правилам, которые сами придумали.

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html

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израиль

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в мире, россия, израиль, джо байден, оон, сша, украина, сектор газа