https://ria.ru/20240316/krym-1933449317.html

"Мы вместе". Десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией

"Мы вместе". Десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 16.03.2024

"Мы вместе". Десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией

16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум, на котором жители высказались за воссоединение с Россией.

2024-03-16T11:07

2024-03-16T11:07

2024-03-16T11:07

россия

севастополь

видео

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День подписания соответствующего договора – 18 марта 2014 года – стал впоследствии праздничным днем. За десять лет на полуострове произошло много изменений: построены Крымский мост, трасса "Таврида", современный аэропорт, новые системы гидроснабжения и электростанции.

россия

севастополь

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Мы вместе". Десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум, на котором жители высказались за воссоединение с Россией. День подписания соответствующего договора – 18 марта 2014 года – стал впоследствии праздничным днем. За десять лет на полуострове произошло много изменений: построены Крымский мост, трасса «Таврида», современный аэропорт, новые системы гидроснабжения и электростанции. 2024-03-16T11:07 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, севастополь, видео, видео