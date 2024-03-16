Рейтинг@Mail.ru
"Мы вместе". Десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/krym-1933449317.html
"Мы вместе". Десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией
"Мы вместе". Десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 16.03.2024
"Мы вместе". Десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией
16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум, на котором жители высказались за воссоединение с Россией.
2024-03-16T11:07
2024-03-16T11:07
россия
севастополь
видео
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933446239_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d946eae90b21b3cccd1d1d94f0f3d26.jpg
День подписания соответствующего договора – 18 марта 2014 года – стал впоследствии праздничным днем. За десять лет на полуострове произошло много изменений: построены Крымский мост, трасса "Таврида", современный аэропорт, новые системы гидроснабжения и электростанции.
россия
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Мы вместе". Десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией
16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум, на котором жители высказались за воссоединение с Россией. День подписания соответствующего договора – 18 марта 2014 года – стал впоследствии праздничным днем. За десять лет на полуострове произошло много изменений: построены Крымский мост, трасса «Таврида», современный аэропорт, новые системы гидроснабжения и электростанции.
2024-03-16T11:07
true
PT1M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933446239_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6635d36b63672d433e0cfe3f29b518ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, севастополь, видео, видео
Россия, Севастополь, Видео
"Мы вместе". Десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией
16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум, на котором жители высказались за воссоединение с Россией.
2024-03-16T11:07
true
PT1M30S

"Мы вместе". Десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией

Читать ria.ru в
16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум, на котором жители высказались за воссоединение с Россией.
День подписания соответствующего договора – 18 марта 2014 года – стал впоследствии праздничным днем. За десять лет на полуострове произошло много изменений: построены Крымский мост, трасса "Таврида", современный аэропорт, новые системы гидроснабжения и электростанции.
 
РоссияСевастопольВидео
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала