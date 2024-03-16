https://ria.ru/20240316/krym-1933449317.html
"Мы вместе". Десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией
"Мы вместе". Десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 16.03.2024
"Мы вместе". Десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией
16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум, на котором жители высказались за воссоединение с Россией.
2024-03-16T11:07
2024-03-16T11:07
2024-03-16T11:07
россия
севастополь
видео
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День подписания соответствующего договора – 18 марта 2014 года – стал впоследствии праздничным днем. За десять лет на полуострове произошло много изменений: построены Крымский мост, трасса "Таврида", современный аэропорт, новые системы гидроснабжения и электростанции.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Мы вместе". Десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией
16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум, на котором жители высказались за воссоединение с Россией. День подписания соответствующего договора – 18 марта 2014 года – стал впоследствии праздничным днем. За десять лет на полуострове произошло много изменений: построены Крымский мост, трасса «Таврида», современный аэропорт, новые системы гидроснабжения и электростанции.
2024-03-16T11:07
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PT1M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, севастополь, видео, видео
Россия, Севастополь, Видео
"Мы вместе". Десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией
16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум, на котором жители высказались за воссоединение с Россией.
2024-03-16T11:07
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PT1M30S
"Мы вместе". Десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией
16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум, на котором жители высказались за воссоединение с Россией.