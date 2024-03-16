https://ria.ru/20240316/krym-1933404144.html

"Тявканье пуделя". Заявление Макрона о Крыме привело американцев в ярость

"Тявканье пуделя". Заявление Макрона о Крыме привело американцев в ярость - РИА Новости, 16.03.2024

"Тявканье пуделя". Заявление Макрона о Крыме привело американцев в ярость

Читателей американского журнала Newsweek возмутили слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Крым должен вернуться в состав Украины в качестве части РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T03:25

2024-03-16T03:25

2024-03-16T03:25

в мире

украина

франция

россия

эммануэль макрон

республика крым

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Читателей американского журнала Newsweek возмутили слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Крым должен вернуться в состав Украины в качестве части ее "международно признанной территории"."Что бы там ни тявкал французский пудель, жители Крыма проголосовали за присоединение к России", — отметил chrisford1."Что курил этот помпезный французский пудель перед тем, как выдать такой нонсенс? Хочу послать ему карту Украины около 1900 года, потому что именно к этому состоянию она вернется", — возмутился Croc Dundee."Макрон очень зол с тех пор, как французский отряд размером около 60 человек словил ракету на тренировочной базе на Украине. Он очень непопулярен во Франции", — считает Dalmont37."Макрона ненавидит собственный народ — они не слушают, что он говорит", — выразил уверенность Bill Wilmoth."Они (французские генералы. — Прим. ред.) хотят повторить 1812 год. Подождут до июня, начнут в июне, умрут к декабрю", — предположил angry_dude.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На нем 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Несмотря на то, что коллективный Запад не желает признавать итоги волеизъявления жителей полуострова, часть европейских политиков и общественных деятелей считают республику частью России.В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также подчеркнул, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.В четверг Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине. При этом он считает, что нынешний конфликт имеет экзистенциальное значение для Европы и Франции. Глава государства также признал, что для ВСУ сложилась трудная ситуация на фронте, а контрнаступление прошло не так, как ожидалось.

https://ria.ru/20240315/makron-1933217897.html

https://ria.ru/20240315/makron-1933298792.html

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

украина

франция

россия

республика крым

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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, республика крым