https://ria.ru/20240316/kredit-1933398522.html

Раскрыто, какую возможность погасить кредит отняли у россиян

Раскрыто, какую возможность погасить кредит отняли у россиян - РИА Новости, 16.03.2024

Раскрыто, какую возможность погасить кредит отняли у россиян

Некоторые банки начали учитывать в оценке добросовестности заемщиков вероятность их банкротства. Это снижает возможность рефинансировать кредит под более низкий РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T02:15

2024-03-16T02:15

2024-03-16T02:15

экономика

россия

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Некоторые банки начали учитывать в оценке добросовестности заемщиков вероятность их банкротства. Это снижает возможность рефинансировать кредит под более низкий процент, рассказала в интервью агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.Это началось после упрощения в конце прошлого года процедуры признания граждан банкротами во внесудебном порядке. Теперь размер общего долга должен быть не менее 25 тысяч и не более 1 миллиона рублей. Банки не могут не учесть это в своей стратегии, иначе для них вырастет риск невозвратов.Однако заемщики оказываются лишены возможности рефинансировать взятый ранее кредит. “Рынок рефинансирования кредитов сейчас должен сузиться. При высокой вероятности отказов со стороны новых кредиторов граждане будут бояться испортить кредитную историю”, — считает экономист.Однако спустя некоторое время процедура упрощенного банкротства перестанет давить на рынок, ведь все, кто желает, обанкротятся, а основной массе заемщиков выгоднее отдать долг и сохранить хорошую кредитную историю, заключила она.

https://ria.ru/20240205/vklady-1925148018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия