https://ria.ru/20240316/kredit-1933398522.html
Раскрыто, какую возможность погасить кредит отняли у россиян
Раскрыто, какую возможность погасить кредит отняли у россиян - РИА Новости, 16.03.2024
Раскрыто, какую возможность погасить кредит отняли у россиян
Некоторые банки начали учитывать в оценке добросовестности заемщиков вероятность их банкротства. Это снижает возможность рефинансировать кредит под более низкий РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T02:15
2024-03-16T02:15
2024-03-16T02:15
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929993315_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_02519830a24fc10c7b177b44b3065150.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Некоторые банки начали учитывать в оценке добросовестности заемщиков вероятность их банкротства. Это снижает возможность рефинансировать кредит под более низкий процент, рассказала в интервью агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.Это началось после упрощения в конце прошлого года процедуры признания граждан банкротами во внесудебном порядке. Теперь размер общего долга должен быть не менее 25 тысяч и не более 1 миллиона рублей. Банки не могут не учесть это в своей стратегии, иначе для них вырастет риск невозвратов.Однако заемщики оказываются лишены возможности рефинансировать взятый ранее кредит. “Рынок рефинансирования кредитов сейчас должен сузиться. При высокой вероятности отказов со стороны новых кредиторов граждане будут бояться испортить кредитную историю”, — считает экономист.Однако спустя некоторое время процедура упрощенного банкротства перестанет давить на рынок, ведь все, кто желает, обанкротятся, а основной массе заемщиков выгоднее отдать долг и сохранить хорошую кредитную историю, заключила она.
https://ria.ru/20240205/vklady-1925148018.html
https://ria.ru/20240305/vygoda-1931119839.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929993315_50:65:2692:2047_1920x0_80_0_0_285cbe91d47b79387bc35bb50c93edae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Раскрыто, какую возможность погасить кредит отняли у россиян
Доцент Белянчикова: в России должен сузиться рынок рефинансирования кредитов
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Некоторые банки начали учитывать в оценке добросовестности заемщиков вероятность их банкротства. Это снижает возможность рефинансировать кредит под более низкий процент, рассказала в интервью
агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
Это началось после упрощения в конце прошлого года процедуры признания граждан банкротами во внесудебном порядке. Теперь размер общего долга должен быть не менее 25 тысяч и не более 1 миллиона рублей. Банки не могут не учесть это в своей стратегии, иначе для них вырастет риск невозвратов.
Экономист объяснил, почему нельзя заработать на вкладах
Однако заемщики оказываются лишены возможности рефинансировать взятый ранее кредит. “Рынок рефинансирования кредитов сейчас должен сузиться. При высокой вероятности отказов со стороны новых кредиторов граждане будут бояться испортить кредитную историю”, — считает экономист.
Однако спустя некоторое время процедура упрощенного банкротства перестанет давить на рынок, ведь все, кто желает, обанкротятся, а основной массе заемщиков выгоднее отдать долг и сохранить хорошую кредитную историю, заключила она.
Экономист назвал новый инструмент, который выгоднее вклада