Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, какую возможность погасить кредит отняли у россиян - РИА Новости, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/kredit-1933398522.html
Раскрыто, какую возможность погасить кредит отняли у россиян
Раскрыто, какую возможность погасить кредит отняли у россиян - РИА Новости, 16.03.2024
Раскрыто, какую возможность погасить кредит отняли у россиян
Некоторые банки начали учитывать в оценке добросовестности заемщиков вероятность их банкротства. Это снижает возможность рефинансировать кредит под более низкий РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T02:15
2024-03-16T02:15
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929993315_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_02519830a24fc10c7b177b44b3065150.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Некоторые банки начали учитывать в оценке добросовестности заемщиков вероятность их банкротства. Это снижает возможность рефинансировать кредит под более низкий процент, рассказала в интервью агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.Это началось после упрощения в конце прошлого года процедуры признания граждан банкротами во внесудебном порядке. Теперь размер общего долга должен быть не менее 25 тысяч и не более 1 миллиона рублей. Банки не могут не учесть это в своей стратегии, иначе для них вырастет риск невозвратов.Однако заемщики оказываются лишены возможности рефинансировать взятый ранее кредит. “Рынок рефинансирования кредитов сейчас должен сузиться. При высокой вероятности отказов со стороны новых кредиторов граждане будут бояться испортить кредитную историю”, — считает экономист.Однако спустя некоторое время процедура упрощенного банкротства перестанет давить на рынок, ведь все, кто желает, обанкротятся, а основной массе заемщиков выгоднее отдать долг и сохранить хорошую кредитную историю, заключила она.
https://ria.ru/20240205/vklady-1925148018.html
https://ria.ru/20240305/vygoda-1931119839.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929993315_50:65:2692:2047_1920x0_80_0_0_285cbe91d47b79387bc35bb50c93edae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
Раскрыто, какую возможность погасить кредит отняли у россиян

Доцент Белянчикова: в России должен сузиться рынок рефинансирования кредитов

© iStock.com / hirunЧеловек ставит печать на финансовые документы
Человек ставит печать на финансовые документы - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© iStock.com / hirun
Человек ставит печать на финансовые документы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Некоторые банки начали учитывать в оценке добросовестности заемщиков вероятность их банкротства. Это снижает возможность рефинансировать кредит под более низкий процент, рассказала в интервью агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
Это началось после упрощения в конце прошлого года процедуры признания граждан банкротами во внесудебном порядке. Теперь размер общего долга должен быть не менее 25 тысяч и не более 1 миллиона рублей. Банки не могут не учесть это в своей стратегии, иначе для них вырастет риск невозвратов.
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Экономист объяснил, почему нельзя заработать на вкладах
5 февраля, 02:15
Однако заемщики оказываются лишены возможности рефинансировать взятый ранее кредит. “Рынок рефинансирования кредитов сейчас должен сузиться. При высокой вероятности отказов со стороны новых кредиторов граждане будут бояться испортить кредитную историю”, — считает экономист.
Однако спустя некоторое время процедура упрощенного банкротства перестанет давить на рынок, ведь все, кто желает, обанкротятся, а основной массе заемщиков выгоднее отдать долг и сохранить хорошую кредитную историю, заключила она.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Экономист назвал новый инструмент, который выгоднее вклада
5 марта, 02:15
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала