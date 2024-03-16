https://ria.ru/20240316/kosmonavt-1933519108.html

Космонавт Новицкий проголосовал на Байконуре перед полетом на МКС

Космонавт Новицкий проголосовал на Байконуре перед полетом на МКС - РИА Новости, 16.03.2024

Космонавт Новицкий проголосовал на Байконуре перед полетом на МКС

Российский космонавт Олег Новицкий, который 21 марта отправится на МКС на корабле "Союз МС-25", проголосовал на выборах президента РФ на Байконуре, там же свой... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:57

2024-03-16T16:57

2024-03-16T16:57

выборы президента россии — 2024

байконур (город)

россия

белоруссия

иван вагнер

олег новицкий

центр подготовки космонавтов

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российский космонавт Олег Новицкий, который 21 марта отправится на МКС на корабле "Союз МС-25", проголосовал на выборах президента РФ на Байконуре, там же свой голос отдал его дублёр Иван Вагнер, сообщил в своём телеграм-канале Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина. "На связи Байконур! В голосовании за кандидатов в президенты России участвуют и космонавты с сопровождающими их членами оперативной группы, занятые подготовкой к предстоящей экспедиции", - говорится в сообщении. На канале ЦПК также выложены фотографии, на которых видно, как голосуют Новицкий с Вагнером. В основной экипаж корабля помимо российского космонавта входят участница космического полёта из Белоруссии Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Их вместе с Вагнером дублируют белоруска Анастасия Ленкова и американский астронавт Дональд Петтит.

https://ria.ru/20240316/vybory-1933517623.html

байконур (город)

россия

белоруссия

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байконур (город), россия, белоруссия, иван вагнер, олег новицкий, центр подготовки космонавтов