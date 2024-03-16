Рейтинг@Mail.ru
Космонавт Новицкий проголосовал на Байконуре перед полетом на МКС - РИА Новости, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
16:57 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/kosmonavt-1933519108.html
Космонавт Новицкий проголосовал на Байконуре перед полетом на МКС
Космонавт Новицкий проголосовал на Байконуре перед полетом на МКС - РИА Новости, 16.03.2024
Космонавт Новицкий проголосовал на Байконуре перед полетом на МКС
Российский космонавт Олег Новицкий, который 21 марта отправится на МКС на корабле "Союз МС-25", проголосовал на выборах президента РФ на Байконуре, там же свой... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T16:57
2024-03-16T16:57
выборы президента россии — 2024
байконур (город)
россия
белоруссия
иван вагнер
олег новицкий
центр подготовки космонавтов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933518632_0:93:1281:813_1920x0_80_0_0_80b2fd5430883f8ce415821fa9cd718a.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российский космонавт Олег Новицкий, который 21 марта отправится на МКС на корабле "Союз МС-25", проголосовал на выборах президента РФ на Байконуре, там же свой голос отдал его дублёр Иван Вагнер, сообщил в своём телеграм-канале Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина. "На связи Байконур! В голосовании за кандидатов в президенты России участвуют и космонавты с сопровождающими их членами оперативной группы, занятые подготовкой к предстоящей экспедиции", - говорится в сообщении. На канале ЦПК также выложены фотографии, на которых видно, как голосуют Новицкий с Вагнером. В основной экипаж корабля помимо российского космонавта входят участница космического полёта из Белоруссии Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Их вместе с Вагнером дублируют белоруска Анастасия Ленкова и американский астронавт Дональд Петтит.
https://ria.ru/20240316/vybory-1933517623.html
байконур (город)
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933518632_36:0:1243:905_1920x0_80_0_0_801824bcf759b8080bce97b4cd9750e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
байконур (город), россия, белоруссия, иван вагнер, олег новицкий, центр подготовки космонавтов
Выборы президента России — 2024, Байконур (город), Россия, Белоруссия, Иван Вагнер, Олег Новицкий, Центр подготовки космонавтов
Космонавт Новицкий проголосовал на Байконуре перед полетом на МКС

Космонавт Новицкий проголосовал на выборах на Байконуре перед полётом на МКС

© Фото : Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина/TelegramРоссийский космонавт Олег Новицкий проголосовал на выборах президента РФ на Байконуре
Российский космонавт Олег Новицкий проголосовал на выборах президента РФ на Байконуре - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Фото : Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина/Telegram
Российский космонавт Олег Новицкий проголосовал на выборах президента РФ на Байконуре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российский космонавт Олег Новицкий, который 21 марта отправится на МКС на корабле "Союз МС-25", проголосовал на выборах президента РФ на Байконуре, там же свой голос отдал его дублёр Иван Вагнер, сообщил в своём телеграм-канале Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
«
"На связи Байконур! В голосовании за кандидатов в президенты России участвуют и космонавты с сопровождающими их членами оперативной группы, занятые подготовкой к предстоящей экспедиции", - говорится в сообщении.
На канале ЦПК также выложены фотографии, на которых видно, как голосуют Новицкий с Вагнером.
В основной экипаж корабля помимо российского космонавта входят участница космического полёта из Белоруссии Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Их вместе с Вагнером дублируют белоруска Анастасия Ленкова и американский астронавт Дональд Петтит.
Выборы в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
В Москве не фиксировали грубых нарушений во второй день выборов
Вчера, 16:48
 
Выборы президента России — 2024Байконур (город)РоссияБелоруссияИван ВагнерОлег НовицкийЦентр подготовки космонавтов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала