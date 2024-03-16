https://ria.ru/20240316/kosmonavt-1933519108.html
Космонавт Новицкий проголосовал на Байконуре перед полетом на МКС
Космонавт Новицкий проголосовал на Байконуре перед полетом на МКС - РИА Новости, 16.03.2024
Космонавт Новицкий проголосовал на Байконуре перед полетом на МКС
Российский космонавт Олег Новицкий, который 21 марта отправится на МКС на корабле "Союз МС-25", проголосовал на выборах президента РФ на Байконуре, там же свой... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T16:57
2024-03-16T16:57
2024-03-16T16:57
выборы президента россии — 2024
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иван вагнер
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российский космонавт Олег Новицкий, который 21 марта отправится на МКС на корабле "Союз МС-25", проголосовал на выборах президента РФ на Байконуре, там же свой голос отдал его дублёр Иван Вагнер, сообщил в своём телеграм-канале Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина. "На связи Байконур! В голосовании за кандидатов в президенты России участвуют и космонавты с сопровождающими их членами оперативной группы, занятые подготовкой к предстоящей экспедиции", - говорится в сообщении. На канале ЦПК также выложены фотографии, на которых видно, как голосуют Новицкий с Вагнером. В основной экипаж корабля помимо российского космонавта входят участница космического полёта из Белоруссии Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Их вместе с Вагнером дублируют белоруска Анастасия Ленкова и американский астронавт Дональд Петтит.
https://ria.ru/20240316/vybory-1933517623.html
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байконур (город), россия, белоруссия, иван вагнер, олег новицкий, центр подготовки космонавтов
Выборы президента России — 2024, Байконур (город), Россия, Белоруссия, Иван Вагнер, Олег Новицкий, Центр подготовки космонавтов
Космонавт Новицкий проголосовал на Байконуре перед полетом на МКС
Космонавт Новицкий проголосовал на выборах на Байконуре перед полётом на МКС