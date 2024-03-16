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"К концу месяца". СМИ сообщили, чего скоро лишится Украина
"К концу месяца". СМИ сообщили, чего скоро лишится Украина - РИА Новости, 16.03.2024
"К концу месяца". СМИ сообщили, чего скоро лишится Украина
У Украины закончатся ракеты для систем ПВО уже к концу месяца, сообщает британская газета The Telegraph. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T17:13
2024-03-16T17:13
2024-03-16T17:13
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. У Украины закончатся ракеты для систем ПВО уже к концу месяца, сообщает британская газета The Telegraph."Украина, как сообщается, испытывает такие проблемы с боеприпасами, что у нее закончатся ракеты для противовоздушной обороны городов уже к концу месяца", — говорится в материале.На этой неделе директор ЦРУ Роберт Бернс заявил о том, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий.В начале марта немецкий телеканал Welt сообщал, что российская армия прорывает фронт на разных участках, так как в ВСУ наблюдается острая нехватка военных и боеприпасов.
https://ria.ru/20240316/ukraina-1933497099.html
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в мире, украина, сша, москва, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), welt, политика
В мире, Украина, США, Москва, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Welt, Политика
"К концу месяца". СМИ сообщили, чего скоро лишится Украина
Telegraph: у Украины закончатся ракеты для систем ПВО уже к концу месяца