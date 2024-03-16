https://ria.ru/20240316/kharkovskaya-1933443914.html

В Харьковской области поврежден объект критической инфрастуктуры

В Харьковской области поврежден объект критической инфрастуктуры - РИА Новости, 16.03.2024

В Харьковской области поврежден объект критической инфрастуктуры

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале утверждает, что в результате взрывов поврежден один из объектов... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T10:42

2024-03-16T10:42

2024-03-16T10:42

специальная военная операция на украине

в мире

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харьковская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале утверждает, что в результате взрывов поврежден один из объектов критической инфраструктуры в селе Казачья Лопань. Согласно сообщению, область подверглась ударам, в результате взрывов "поврежден объект критической инфраструктуры" в селе Козачья Лопань, расположенного в Харьковском районе области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240316/peregovory-1933443630.html

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харьковская область

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Варвара Скокшина

в мире, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины