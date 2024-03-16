https://ria.ru/20240316/kharkovskaya-1933443914.html
В Харьковской области поврежден объект критической инфрастуктуры
В Харьковской области поврежден объект критической инфрастуктуры - РИА Новости, 16.03.2024
В Харьковской области поврежден объект критической инфрастуктуры
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале утверждает, что в результате взрывов поврежден один из объектов... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T10:42
2024-03-16T10:42
2024-03-16T10:42
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале утверждает, что в результате взрывов поврежден один из объектов критической инфраструктуры в селе Казачья Лопань. Согласно сообщению, область подверглась ударам, в результате взрывов "поврежден объект критической инфраструктуры" в селе Козачья Лопань, расположенного в Харьковском районе области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240316/peregovory-1933443630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области поврежден объект критической инфрастуктуры
В Харьковской области взрывами поврежден объект критической инфрастуктуры