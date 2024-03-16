https://ria.ru/20240316/grazhdanin-1933486082.html

Ставший россиянином гражданин Бельгии проголосовал на выборах в Астрахани

Ставший россиянином гражданин Бельгии проголосовал на выборах в Астрахани - РИА Новости, 16.03.2024

Ставший россиянином гражданин Бельгии проголосовал на выборах в Астрахани

Ставший россиянином гражданин Бельгии Мишель Луи Люйкс впервые проголосовал на выборах президента России в Астраханской области, сообщает администрация... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T14:18

2024-03-16T14:18

2024-03-16T14:18

выборы президента россии — 2024

россия

европа

бельгия

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

николай харитонов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар - РИА Новости. Ставший россиянином гражданин Бельгии Мишель Луи Люйкс впервые проголосовал на выборах президента России в Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона. "Сегодня на избирательный участок, расположенный в Астраханском медицинском колледже, пришла интернациональная семья", - говорится в сообщении. Россиянка Мария Елисеева и ее супруг-бельгиец Мишель Луи Люйкс в браке 16 лет. Семья долго проживала в Европе, но спустя время они решили вернуться в Россию из-за русофобских настроений. В марте 2023 года Мишель получил российское гражданство, а в 2024 году принял решение проголосовать на выборах президента России. Супруга Мишеля Елена рассказала, что по образованию её муж - физик-ядерщик, долгое время работал в министерстве охраны окружающей среды в Европе, свободно разговаривает на нескольких языках, а сейчас изучает русский. "Для меня важно показать, что я за Россию... Особенно это касается института семьи. Я много знаю про жизнь в современной Европе и могу сказать, что в России она по целому ряду аспектов легче. Нет такой бюрократии, больше свободы. А ещё замечательные люди и богатейшая культура. Поэтому как только появилась возможность, мы переехали в Россию, в Астрахань", - сказал он. Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Астраханской области работают 583 избирательных участка. Явка по итогам первого дня голосования составила 38,42%. Всего в выборах смогут принять участие свыше 710,5 тысячи избирателей региона.

https://ria.ru/20240316/vybory-1933480228.html

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россия, европа, бельгия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, николай харитонов