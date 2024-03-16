https://ria.ru/20240316/golosovanie-1933497745.html

Мосгоризбирком не получал существенных жалоб на ход голосования в Москве

Мосгоризбирком не получал существенных жалоб на ход голосования в Москве - РИА Новости, 16.03.2024

Мосгоризбирком не получал существенных жалоб на ход голосования в Москве

Жалоб на нарушения, влияющие на ход голосования на выборах президента в Москве, в Мосгоризбирком не поступало, кампания идет достаточно спокойно, сообщила глава РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T15:21

2024-03-16T15:21

2024-03-16T15:52

выборы президента россии — 2024

политика

москва

мосгоризбирком

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Жалоб на нарушения, влияющие на ход голосования на выборах президента в Москве, в Мосгоризбирком не поступало, кампания идет достаточно спокойно, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова."У нас достаточно тихая и спокойная кампания, идет пока с незначительным количеством нарушений. В частности, допустим, одно из последних, что я рассматривала, это неудобное место для наблюдателя… Поэтому, подчеркиваю, что нарушений, жалоб в наш адрес, влияющих на ход проведения дней голосования, к нам не поступало", - сказала Кириллова.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, москва, мосгоризбирком