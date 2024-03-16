https://ria.ru/20240316/gaiti-1933430824.html

Житель Гаити рассказал, как его дом разгромили бандиты

Житель Гаити рассказал, как его дом разгромили бандиты - РИА Новости, 16.03.2024

Житель Гаити рассказал, как его дом разгромили бандиты

Население столицы Гаити Порт-о-Пренса вынуждено проживать в ужасных условиях, вооруженные банды держат жителей города в страхе, рассказал РИА Новости местный... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T09:34

2024-03-16T09:34

2024-03-16T09:34

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Население столицы Гаити Порт-о-Пренса вынуждено проживать в ужасных условиях, вооруженные банды держат жителей города в страхе, рассказал РИА Новости местный житель Эрольд Пьер-Луи, который поделился, что его семье теперь приходится жить на улице. Стрельба в центре столицы Гаити и в районе международного аэропорта города началась 29 февраля, в отсутствие премьер-министра Ариэля Анри, который находился в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Бандитские группировки парализовали жизнь Порт-о-Пренса, заявляя, что намерены воспрепятствовать возвращению премьера к руководству страной и "освободить" ее. В стране было объявлено чрезвычайное положение, а Анри позднее сообщил о решении уйти в отставку. "Сейчас наша семья живет на улице, потому что наш дом разгромили банды. Мы ничего не могли сделать. У нас не было оружия, чтобы противостоять вооруженным бандитам", - сказал Эрольд, который поделился с РИА Новости фотографией дома его семьи после нападения. Эрольд, 27-летний художник, продающий свои картины через соцсети, рассказал, что бандиты проверяют телефоны жителей и жестоко наказывают их, если находят сообщения о себе. "После нашего разговора мне нужно удалить все сообщения на моем телефоне, потому что бандиты время от времени проверяют телефоны людей. Если они найдут сообщения, где ты говоришь о них, они тебя очень сильно побьют", - сказал он. Собеседник агентства также рассказал, что его раннее детство было мирным, впервые он увидел на Гаити вооруженных бандитов в 2004 году, когда ему было семь лет. С годами присутствие банд в Порт-о-Пренсе постепенно расширялось. Теперь, по словам Герольда, банды контролируют почти все районы столицы Гаити. Они занимаются вымогательством и отнимают у жителей часть заработка. Также он сказал, что после продажи картин ему приходилось отдавать бандитам половину заработанных денег, при этом, если он пытался скрыть факт продажи, они отбирали всю выручку. Растущее влияние преступных группировок на Гаити в последние годы нанесло огромный ущерб экономике страны, которая к тому моменту уже и так сильно зависела от международной помощи. Раньше туризм был одной из движущих сил местной экономики Гаити, однако, по последним данным Всемирной туристской организации, с 2018 по 2021 год количество туристов на Гаити сократилось с 1,3 миллиона до 148 тысяч за год. Из-за тяжелых экономических условий на Гаити многие молодые люди стали пополнять ряды банд. "В моем районе много членов банд. Многие молодые не ходят в школу. Они просто вступают в банды. Когда молодёжь не может найти работу и с трудом находит пропитание, она может стать частью банды и тогда по крайней мере красть деньги и еду", - рассказал Пьер-Луи. "Банды покупают свое оружие у половины стран мира, особенно у США", - добавил он.Ранее СМИ сообщали, что оружие обычно поступает в Гаити из американских штатов со слабыми законами для регулирования вооружений и их продажи. Телеканал PBS отмечал, что штат Флорида стал главным источником поступающего в Гаити оружия.Из-за ухудшения экономического кризиса в стране многие жители Гаити пытаются переехать в более благополучные страны, в частности, в США, однако возможности для переезда есть лишь у тех гаитян, у которых живут родственники за рубежом. Гаити переживает многолетний социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. С того времени бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.

https://ria.ru/20240314/gaiti-1932950321.html

https://ria.ru/20240313/gaiti-1932785572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, гаити, сша