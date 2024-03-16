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"Не сулит ничего хорошего". СМИ сообщили плохие новости об F-16 для Украины
"Не сулит ничего хорошего". СМИ сообщили плохие новости об F-16 для Украины - РИА Новости, 16.03.2024
"Не сулит ничего хорошего". СМИ сообщили плохие новости об F-16 для Украины
Ничтожное количество устаревших истребителей F-16 не поможет ВСУ в конфликте с Россией, пишет The National Interest. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T10:43
2024-03-16T10:43
2024-03-16T10:43
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Ничтожное количество устаревших истребителей F-16 не поможет ВСУ в конфликте с Россией, пишет The National Interest."Если говорить прямо, то F-16 не будут иметь никакого значения на Украине по нескольким причинам. Во-первых, эти самолеты – подержанные истребители, срок эксплуатации которых подходит к концу. Отправка старых самолетов в воздушный бой на высоких скоростях не сулит украинцам ничего хорошего. Во-вторых, Киеву передают мизерное количество F-16, а это значит, они не принесут существенной пользы", — говорится в материале.Обозреватель также подчеркнул, что этот американский истребитель не сможет тягаться с современными российскими аналогами, из-за чего украинцы будут использовать F-16 довольно редко.На этой неделе газета The New York Times сообщала, что летом украинские военные смогут поднять в воздух лишь шесть истребителей F-16.Сенатор Алексей Пушков предупреждал, что использование Украиной истребителей F-16 для нанесения ударов по территории России может привести к прямому столкновению с НАТО. Он подчеркивал, что Запад отчаянно пытается изменить ситуацию на фронте, для чего поставляет все новые типы оружия, но никакое вооружение, в том числе истребители F-16, не принесет успеха ВСУ.
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политика, россия, украина, киев, алексей пушков, вооруженные силы украины, нато, f-16, в мире
Политика, Россия, Украина, Киев, Алексей Пушков, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16, В мире
"Не сулит ничего хорошего". СМИ сообщили плохие новости об F-16 для Украины
NI: ничтожное количество F-16 на Украине не поможет ВСУ