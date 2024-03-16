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Явка в ЕАО на выборах президента России превысила 67 процентов
Явка в ЕАО на выборах президента России превысила 67 процентов - РИА Новости, 16.03.2024
Явка в ЕАО на выборах президента России превысила 67 процентов
Явка на выборах президента РФ во второй день голосования в Еврейской автономной области на 15.00 (8.00 мск) составила 67,73%, сообщает избирком автономии. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T09:15
2024-03-16T09:15
2024-03-16T09:15
выборы президента россии — 2024
еврейская автономная область
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 16 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ во второй день голосования в Еврейской автономной области на 15.00 (8.00 мск) составила 67,73%, сообщает избирком автономии. В 2024 году выборы президента России впервые проходят в течение трех дней. "По состоянию на 15.00 часов (8.00 мск - ред.) на выборах Президента России проголосовало 79 342 (67,73%) избирателей ЕАО", - говорится в сообщении избиркома. Явка в ЕАО в 2018 году, когда голосование на выборах президента России проводилось один день, составила 60,25% при общем количестве избирателей 128 844. Численность избирателей на 1 января в ЕАО составляет 118 713 человек. В автономии организованы 160 избирательных участков. В дни голосования дополнительно открылись ещё два временных участка - в инфекционной и областной больницах.
https://ria.ru/20240316/yavka-1933421521.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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еврейская автономная область, политика
Выборы президента России — 2024, Еврейская автономная область, Политика
Явка в ЕАО на выборах президента России превысила 67 процентов
Явка в ЕАО на 8:00 мск во второй день выборов президента РФ достигла 67,73%
ВЛАДИВОСТОК, 16 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ во второй день голосования в Еврейской автономной области на 15.00 (8.00 мск) составила 67,73%, сообщает избирком автономии.
В 2024 году выборы президента России впервые проходят в течение трех дней.
"По состоянию на 15.00 часов (8.00 мск - ред.) на выборах Президента России проголосовало 79 342 (67,73%) избирателей ЕАО", - говорится в сообщении избиркома.
Явка в ЕАО в 2018 году, когда голосование на выборах президента России проводилось один день, составила 60,25% при общем количестве избирателей 128 844.
Численность избирателей на 1 января в ЕАО составляет 118 713 человек. В автономии организованы 160 избирательных участков. В дни голосования дополнительно открылись ещё два временных участка - в инфекционной и областной больницах.
Явка на выборах президента России составила 36,5 процента