https://ria.ru/20240316/dtp-1933456965.html

В Омской области столкнулись две фуры и микроавтобус

В Омской области столкнулись две фуры и микроавтобус - РИА Новости, 16.03.2024

В Омской области столкнулись две фуры и микроавтобус

В Омской области произошло столкновение двух фур и легковушки, шесть человек погибли, трое пострадали. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T11:47

2024-03-16T11:47

2024-03-16T13:46

происшествия

омская область

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ОМСК, 16 мар - РИА Новости. В Омской области произошло столкновение двух фур и легковушки, шесть человек погибли, трое пострадали.По сообщению источника РИА Новости в силовых структурах, инцидент произошел в Любинском районе на 565-м км трассы Омск — Тюмень."Шесть из девяти пострадавших, к сожалению, погибли на месте. Трое пострадавших бригадами скорой помощи эвакуируются в медицинские учреждения. Делать выводы по состоянию в настоящий момент рано", - уточнили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.По данным областной Госавтоинспекции, столкнулись два большегруза и легковой автомобиль с последующим их возгоранием. Личности всех участников ДТП устанавливаются.

https://ria.ru/20240313/avariya-1932797169.html

https://ria.ru/20240310/dtp-1932159764.html

омская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, омская область