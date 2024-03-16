https://ria.ru/20240316/dtp-1933456965.html
В Омской области столкнулись две фуры и микроавтобус
В Омской области столкнулись две фуры и микроавтобус - РИА Новости, 16.03.2024
В Омской области столкнулись две фуры и микроавтобус
В Омской области произошло столкновение двух фур и легковушки, шесть человек погибли, трое пострадали. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T11:47
2024-03-16T11:47
2024-03-16T13:46
происшествия
омская область
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ОМСК, 16 мар - РИА Новости. В Омской области произошло столкновение двух фур и легковушки, шесть человек погибли, трое пострадали.По сообщению источника РИА Новости в силовых структурах, инцидент произошел в Любинском районе на 565-м км трассы Омск — Тюмень."Шесть из девяти пострадавших, к сожалению, погибли на месте. Трое пострадавших бригадами скорой помощи эвакуируются в медицинские учреждения. Делать выводы по состоянию в настоящий момент рано", - уточнили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.По данным областной Госавтоинспекции, столкнулись два большегруза и легковой автомобиль с последующим их возгоранием. Личности всех участников ДТП устанавливаются.
https://ria.ru/20240313/avariya-1932797169.html
https://ria.ru/20240310/dtp-1932159764.html
омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
В Омской области столкнулись две фуры и микроавтобус
В Омской области столкнулись две фуры и микроавтобус, шесть человек погибли
ОМСК, 16 мар - РИА Новости. В Омской области произошло столкновение двух фур и легковушки, шесть человек погибли, трое пострадали.
По сообщению источника РИА Новости в силовых структурах, инцидент произошел в Любинском районе на 565-м км трассы Омск
— Тюмень.
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"Шесть из девяти пострадавших, к сожалению, погибли на месте. Трое пострадавших бригадами скорой помощи эвакуируются в медицинские учреждения. Делать выводы по состоянию в настоящий момент рано", - уточнили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
По данным областной Госавтоинспекции, столкнулись два большегруза и легковой автомобиль с последующим их возгоранием. Личности всех участников ДТП устанавливаются.
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