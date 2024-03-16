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В Омской области столкнулись две фуры и микроавтобус - РИА Новости, 16.03.2024
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11:47 16.03.2024 (обновлено: 13:46 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/dtp-1933456965.html
В Омской области столкнулись две фуры и микроавтобус
В Омской области столкнулись две фуры и микроавтобус - РИА Новости, 16.03.2024
В Омской области столкнулись две фуры и микроавтобус
В Омской области произошло столкновение двух фур и легковушки, шесть человек погибли, трое пострадали. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T11:47
2024-03-16T13:46
происшествия
омская область
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ОМСК, 16 мар - РИА Новости. В Омской области произошло столкновение двух фур и легковушки, шесть человек погибли, трое пострадали.По сообщению источника РИА Новости в силовых структурах, инцидент произошел в Любинском районе на 565-м км трассы Омск — Тюмень."Шесть из девяти пострадавших, к сожалению, погибли на месте. Трое пострадавших бригадами скорой помощи эвакуируются в медицинские учреждения. Делать выводы по состоянию в настоящий момент рано", - уточнили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.По данным областной Госавтоинспекции, столкнулись два большегруза и легковой автомобиль с последующим их возгоранием. Личности всех участников ДТП устанавливаются.
https://ria.ru/20240313/avariya-1932797169.html
https://ria.ru/20240310/dtp-1932159764.html
омская область
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происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
В Омской области столкнулись две фуры и микроавтобус

В Омской области столкнулись две фуры и микроавтобус, шесть человек погибли

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 16 мар - РИА Новости. В Омской области произошло столкновение двух фур и легковушки, шесть человек погибли, трое пострадали.
По сообщению источника РИА Новости в силовых структурах, инцидент произошел в Любинском районе на 565-м км трассы Омск — Тюмень.
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Полицейский из охраны Эрдогана погиб в ДТП, еще двое пострадали
13 марта, 18:23
"Шесть из девяти пострадавших, к сожалению, погибли на месте. Трое пострадавших бригадами скорой помощи эвакуируются в медицинские учреждения. Делать выводы по состоянию в настоящий момент рано", - уточнили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
По данным областной Госавтоинспекции, столкнулись два большегруза и легковой автомобиль с последующим их возгоранием. Личности всех участников ДТП устанавливаются.
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