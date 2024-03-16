https://ria.ru/20240316/dron-kamikadze-1933489267.html

Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк

Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк - РИА Новости, 16.03.2024

Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк

Украинские войска в 13.40 мск атаковали Кировский район Донецк применив беспилотник-камикадзе, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T14:35

2024-03-16T14:35

2024-03-16T14:35

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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска в 13.40 мск атаковали Кировский район Донецк применив беспилотник-камикадзе, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 13.40 - г. Донецк (Кировский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 13.10 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, сцкк, украина, вооруженные силы украины