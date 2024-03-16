https://ria.ru/20240316/dron-kamikadze-1933489267.html
Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк
Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк - РИА Новости, 16.03.2024
Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк
Украинские войска в 13.40 мск атаковали Кировский район Донецк применив беспилотник-камикадзе, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T14:35
2024-03-16T14:35
2024-03-16T14:35
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска в 13.40 мск атаковали Кировский район Донецк применив беспилотник-камикадзе, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 13.40 - г. Донецк (Кировский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 13.10 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк
ДНР в СЦКК: ВСУ атаковали Донецк с использованием беспилотника-камикадзе