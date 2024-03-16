https://ria.ru/20240316/dron-1933502445.html

В Белгородской области сбили еще один украинский дрон

В Белгородской области сбили еще один украинский дрон - РИА Новости, 16.03.2024

В Белгородской области сбили еще один украинский дрон

Очередной украинский беспилотник самолетного типа сбит в районе поселка Маслова Пристань, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T15:37

2024-03-16T15:37

2024-03-16T15:37

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Очередной украинский беспилотник самолетного типа сбит в районе поселка Маслова Пристань, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Ранее глава региона сообщал, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на сельскохозяйственное предприятие в Шебекинском городском округе в Белгородской области, пострадавших не было. "Наши парни из территориальный самообороны сбили очередной БПЛА самолетного типа в районе поселка Маслова Пристань", - написал он.Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ. По данным главы региона, в четверг погибли двое мирных жителей, 23 были ранены. В пятницу после нескольких обстрелов области погибли два человека, более 10 пострадали. Минобороны России сообщило, что средства ПВО в субботу около 08.00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью 8 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. По информации губернатора, утром в субботу в Белгороде два человека погибли, трое были ранены.

https://ria.ru/20240316/strizh-1933421180.html

https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933418492.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, вячеслав гладков