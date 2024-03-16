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В Белгородской области сбили еще один украинский дрон - РИА Новости, 16.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:37 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/dron-1933502445.html
В Белгородской области сбили еще один украинский дрон
В Белгородской области сбили еще один украинский дрон - РИА Новости, 16.03.2024
В Белгородской области сбили еще один украинский дрон
Очередной украинский беспилотник самолетного типа сбит в районе поселка Маслова Пристань, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:37
2024-03-16T15:37
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Очередной украинский беспилотник самолетного типа сбит в районе поселка Маслова Пристань, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Ранее глава региона сообщал, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на сельскохозяйственное предприятие в Шебекинском городском округе в Белгородской области, пострадавших не было. "Наши парни из территориальный самообороны сбили очередной БПЛА самолетного типа в районе поселка Маслова Пристань", - написал он.Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ. По данным главы региона, в четверг погибли двое мирных жителей, 23 были ранены. В пятницу после нескольких обстрелов области погибли два человека, более 10 пострадали. Минобороны России сообщило, что средства ПВО в субботу около 08.00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью 8 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. По информации губернатора, утром в субботу в Белгороде два человека погибли, трое были ранены.
https://ria.ru/20240316/strizh-1933421180.html
https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933418492.html
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белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области сбили еще один украинский дрон

Гладков: в районе белгородского поселка Маслова Пристань сбили очередной дрон

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВоеннослужащий бригады войсковой ПВО
Военнослужащий бригады войсковой ПВО - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военнослужащий бригады войсковой ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Очередной украинский беспилотник самолетного типа сбит в районе поселка Маслова Пристань, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Ранее глава региона сообщал, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на сельскохозяйственное предприятие в Шебекинском городском округе в Белгородской области, пострадавших не было.
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"Наши парни из территориальный самообороны сбили очередной БПЛА самолетного типа в районе поселка Маслова Пристань", - написал он.
Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ. По данным главы региона, в четверг погибли двое мирных жителей, 23 были ранены. В пятницу после нескольких обстрелов области погибли два человека, более 10 пострадали. Минобороны России сообщило, что средства ПВО в субботу около 08.00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью 8 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. По информации губернатора, утром в субботу в Белгороде два человека погибли, трое были ранены.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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