https://ria.ru/20240316/dron-1933502445.html
В Белгородской области сбили еще один украинский дрон
В Белгородской области сбили еще один украинский дрон - РИА Новости, 16.03.2024
В Белгородской области сбили еще один украинский дрон
Очередной украинский беспилотник самолетного типа сбит в районе поселка Маслова Пристань, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:37
2024-03-16T15:37
2024-03-16T15:37
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Очередной украинский беспилотник самолетного типа сбит в районе поселка Маслова Пристань, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Ранее глава региона сообщал, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на сельскохозяйственное предприятие в Шебекинском городском округе в Белгородской области, пострадавших не было. "Наши парни из территориальный самообороны сбили очередной БПЛА самолетного типа в районе поселка Маслова Пристань", - написал он.Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ. По данным главы региона, в четверг погибли двое мирных жителей, 23 были ранены. В пятницу после нескольких обстрелов области погибли два человека, более 10 пострадали. Минобороны России сообщило, что средства ПВО в субботу около 08.00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью 8 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. По информации губернатора, утром в субботу в Белгороде два человека погибли, трое были ранены.
https://ria.ru/20240316/strizh-1933421180.html
https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933418492.html
белгородская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области сбили еще один украинский дрон
Гладков: в районе белгородского поселка Маслова Пристань сбили очередной дрон
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Очередной украинский беспилотник самолетного типа сбит в районе поселка Маслова Пристань, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале
.
Ранее глава региона сообщал, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на сельскохозяйственное предприятие в Шебекинском городском округе в Белгородской области, пострадавших не было.
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"Наши парни из территориальный самообороны сбили очередной БПЛА самолетного типа в районе поселка Маслова Пристань", - написал он.
Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ. По данным главы региона, в четверг погибли двое мирных жителей, 23 были ранены. В пятницу после нескольких обстрелов области погибли два человека, более 10 пострадали. Минобороны России сообщило, что средства ПВО в субботу около 08.00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью 8 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. По информации губернатора, утром в субботу в Белгороде два человека погибли, трое были ранены.
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