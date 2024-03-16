https://ria.ru/20240316/donetsk-1933531311.html

ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО по Донецку

ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 16.03.2024

ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО по Донецку

Украинские войска в 13.05 выпустили одну ракету из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T17:40

2024-03-16T17:40

2024-03-16T17:40

специальная военная операция на украине

донецк

буденновский район

кировский район

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска в 13.05 выпустили одну ракету из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13.05 - г. Донецк (Буденновский район): выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются. Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 13.40 мск атаковали Кировский район Донецка, применив беспилотник-камикадзе. Согласно представительству, ВСУ также в 13.10 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка.

https://ria.ru/20240316/obstrely-1933397960.html

https://ria.ru/20240314/obstrel-1932886471.html

донецк

буденновский район

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, буденновский район, кировский район, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия