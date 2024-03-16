https://ria.ru/20240316/donetsk-1933531311.html
ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО по Донецку
ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 16.03.2024
ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО по Донецку
Украинские войска в 13.05 выпустили одну ракету из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T17:40
2024-03-16T17:40
2024-03-16T17:40
специальная военная операция на украине
донецк
буденновский район
кировский район
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска в 13.05 выпустили одну ракету из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13.05 - г. Донецк (Буденновский район): выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются. Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 13.40 мск атаковали Кировский район Донецка, применив беспилотник-камикадзе. Согласно представительству, ВСУ также в 13.10 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка.
https://ria.ru/20240316/obstrely-1933397960.html
https://ria.ru/20240314/obstrel-1932886471.html
донецк
буденновский район
кировский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, буденновский район, кировский район, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Буденновский район, Кировский район, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО по Донецку
ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО по Буденовскому району Донецка