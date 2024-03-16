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ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 16.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:40 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/donetsk-1933531311.html
ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО по Донецку
ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 16.03.2024
ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО по Донецку
Украинские войска в 13.05 выпустили одну ракету из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T17:40
2024-03-16T17:40
специальная военная операция на украине
донецк
буденновский район
кировский район
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска в 13.05 выпустили одну ракету из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13.05 - г. Донецк (Буденновский район): выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются. Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 13.40 мск атаковали Кировский район Донецка, применив беспилотник-камикадзе. Согласно представительству, ВСУ также в 13.10 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка.
https://ria.ru/20240316/obstrely-1933397960.html
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донецк
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донецк, буденновский район, кировский район, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Буденновский район, Кировский район, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО по Донецку

ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО по Буденовскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска в 13.05 выпустили одну ракету из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13.05 - г. Донецк (Буденновский район): выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
ВСУ за сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР
Вчера, 00:12
Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 13.40 мск атаковали Кировский район Донецка, применив беспилотник-камикадзе. Согласно представительству, ВСУ также в 13.10 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка.
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
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14 марта, 10:56
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкБуденновский районКировский районВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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