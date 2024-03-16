https://ria.ru/20240316/donetsk-1933467934.html
Украинский дрон повредил несколько жилых домов в Донецке
Украинский дрон повредил несколько жилых домов в Донецке - РИА Новости, 16.03.2024
Украинский дрон повредил несколько жилых домов в Донецке
Украинский дрон, сбросивший взрывоопасный предмет, повредил несколько жилых домов в Куйбышевском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T12:44
2024-03-16T12:44
2024-03-16T12:44
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинский дрон, сбросивший взрывоопасный предмет, повредил несколько жилых домов в Куйбышевском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. "В основном пострадал дом у соседей. У нас повылетали стекла, калитка побита", - рассказала РИА Новости местная жительница Раиса. По ее словам, был слышен только один громкий, сильный взрыв. "Был один (взрыв). Но сильный такой, что я на пол упала и лежала на полу", - добавила она.
https://ria.ru/20240315/donetsk-1933170740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк
Украинский дрон повредил несколько жилых домов в Донецке
Украинский дрон повредил несколько жилых домов в Куйбышевском районе Донецка
ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинский дрон, сбросивший взрывоопасный предмет, повредил несколько жилых домов в Куйбышевском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
"В основном пострадал дом у соседей. У нас повылетали стекла, калитка побита", - рассказала РИА Новости местная жительница Раиса.
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По ее словам, был слышен только один громкий, сильный взрыв.
"Был один (взрыв). Но сильный такой, что я на пол упала и лежала на полу", - добавила она.
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