https://ria.ru/20240316/donetsk-1933467934.html

Украинский дрон повредил несколько жилых домов в Донецке

Украинский дрон повредил несколько жилых домов в Донецке - РИА Новости, 16.03.2024

Украинский дрон повредил несколько жилых домов в Донецке

Украинский дрон, сбросивший взрывоопасный предмет, повредил несколько жилых домов в Куйбышевском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T12:44

2024-03-16T12:44

2024-03-16T12:44

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинский дрон, сбросивший взрывоопасный предмет, повредил несколько жилых домов в Куйбышевском районе Донецка, передает корреспондент РИА Новости. "В основном пострадал дом у соседей. У нас повылетали стекла, калитка побита", - рассказала РИА Новости местная жительница Раиса. По ее словам, был слышен только один громкий, сильный взрыв. "Был один (взрыв). Но сильный такой, что я на пол упала и лежала на полу", - добавила она.

https://ria.ru/20240315/donetsk-1933170740.html

https://ria.ru/20240315/obstrel-1933112245.html

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк