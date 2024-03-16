https://ria.ru/20240316/dolzhnost-1933567345.html

Юрия Игната освободили от должности советника командования ВВС Украины

Юрия Игната освободили от должности советника командования ВВС Украины - РИА Новости, 16.03.2024

Юрия Игната освободили от должности советника командования ВВС Украины

Юрия Игната уволили с поста советника командования Воздушных сил Украины, сообщил командующий ВС Николай Олещук. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T21:38

2024-03-16T21:38

2024-03-16T22:01

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Юрия Игната уволили с поста советника командования Воздушных сил Украины, сообщил командующий ВС Николай Олещук."Сегодня я поблагодарю полковника Юрия Игната. <...> Он будет оставаться в составе Воздушных сил и работать на другом направлении", — написал он в Telegram-канале.Олещук при этом не уточнил, какую должность теперь займет Игнат. Юрий Игнат возглавлял пресс-службу командования Воздушных сил Украины с 2018 года.

https://ria.ru/20240316/nesposobnost-1933537014.html

украина

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