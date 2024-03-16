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Юрия Игната освободили от должности советника командования ВВС Украины - РИА Новости, 16.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:38 16.03.2024 (обновлено: 22:01 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/dolzhnost-1933567345.html
Юрия Игната освободили от должности советника командования ВВС Украины
Юрия Игната освободили от должности советника командования ВВС Украины - РИА Новости, 16.03.2024
Юрия Игната освободили от должности советника командования ВВС Украины
Юрия Игната уволили с поста советника командования Воздушных сил Украины, сообщил командующий ВС Николай Олещук. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T21:38
2024-03-16T22:01
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Юрия Игната уволили с поста советника командования Воздушных сил Украины, сообщил командующий ВС Николай Олещук.&quot;Сегодня я поблагодарю полковника Юрия Игната. &lt;...&gt; Он будет оставаться в составе Воздушных сил и работать на другом направлении&quot;, — написал он в Telegram-канале.Олещук при этом не уточнил, какую должность теперь займет Игнат. Юрий Игнат возглавлял пресс-службу командования Воздушных сил Украины с 2018 года.
https://ria.ru/20240316/nesposobnost-1933537014.html
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украина
Специальная военная операция на Украине, Украина
Юрия Игната освободили от должности советника командования ВВС Украины

Олещук: Юрия Игната освободили от должности советника командования ВВС Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПразднование 30-летия независимости Украины
Празднование 30-летия независимости Украины - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Юрия Игната уволили с поста советника командования Воздушных сил Украины, сообщил командующий ВС Николай Олещук.
«

"Сегодня я поблагодарю полковника Юрия Игната. <...> Он будет оставаться в составе Воздушных сил и работать на другом направлении", — написал он в Telegram-канале.

Олещук при этом не уточнил, какую должность теперь займет Игнат.
Юрий Игнат возглавлял пресс-службу командования Воздушных сил Украины с 2018 года.
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