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Юрия Игната освободили от должности советника командования ВВС Украины
Юрия Игната освободили от должности советника командования ВВС Украины - РИА Новости, 16.03.2024
Юрия Игната освободили от должности советника командования ВВС Украины
Юрия Игната уволили с поста советника командования Воздушных сил Украины, сообщил командующий ВС Николай Олещук. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T21:38
2024-03-16T21:38
2024-03-16T22:01
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Юрия Игната уволили с поста советника командования Воздушных сил Украины, сообщил командующий ВС Николай Олещук."Сегодня я поблагодарю полковника Юрия Игната. <...> Он будет оставаться в составе Воздушных сил и работать на другом направлении", — написал он в Telegram-канале.Олещук при этом не уточнил, какую должность теперь займет Игнат. Юрий Игнат возглавлял пресс-службу командования Воздушных сил Украины с 2018 года.
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украина
Специальная военная операция на Украине, Украина
Юрия Игната освободили от должности советника командования ВВС Украины
Олещук: Юрия Игната освободили от должности советника командования ВВС Украины
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Юрия Игната уволили с поста советника командования Воздушных сил Украины, сообщил командующий ВС Николай Олещук.
«
"Сегодня я поблагодарю полковника Юрия Игната. <...> Он будет оставаться в составе Воздушных сил и работать на другом направлении", — написал он в Telegram-канале.
Олещук при этом не уточнил, какую должность теперь займет Игнат.
Юрий Игнат возглавлял пресс-службу командования Воздушных сил Украины с 2018 года.
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