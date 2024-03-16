https://ria.ru/20240316/dnr-1933516786.html

В ДНР задержали мужчину, подозреваемого в нападении на участника СВО

В ДНР задержали мужчину, подозреваемого в нападении на участника СВО - РИА Новости, 16.03.2024

В ДНР задержали мужчину, подозреваемого в нападении на участника СВО

Полиция задержала на территории ДНР подозреваемого в том, что 23 февраля в городе Алексин Тульской области, будучи пьяным, он ранил из пистолета участника СВО и РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:43

2024-03-16T16:43

2024-03-16T16:43

происшествия

тульская область

донецкая народная республика

алексин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Полиция задержала на территории ДНР подозреваемого в том, что 23 февраля в городе Алексин Тульской области, будучи пьяным, он ранил из пистолета участника СВО и скрылся, сообщает СУСК по Тульской области. Следствием установлено, что 23 февраля этого года у клуба в городе Алексин Тульской области 26-летний местный житель, будучи пьяным, из хулиганских побуждений выстрелил в воздух из пистолета. Видевший это 33-летний участник СВО, который приехал в отпуск, попытался убедить мужчину убрать пистолет, но в ходе завязавшегося конфликта получил пулю в живот. Медики оказали помощь пострадавшему, а виновник скрылся. По данным следствия, двое местных жителей попытались его задержать, однако он выстрелил в их сторону. Мужчинам удалось увернуться. "Сегодня на территории ДНР подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тульской области. В ближайшее время мужчина будет передан следователям СКР для проведения следственных действий и предъявления обвинения", - говорится в сообщении СУСК. Ранее СУСК сообщало, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

https://ria.ru/20240312/napadenie-1932525614.html

https://ria.ru/20240310/napadenie-1932181908.html

тульская область

донецкая народная республика

алексин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тульская область, донецкая народная республика, алексин