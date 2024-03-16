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В Зеленоградске пенсионерка вылила зеленку в урну с бюллетенями - РИА Новости, 16.03.2024
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15:54 16.03.2024 (обновлено: 16:20 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/byulleteni-1933505764.html
В Зеленоградске пенсионерка вылила зеленку в урну с бюллетенями
В Зеленоградске пенсионерка вылила зеленку в урну с бюллетенями - РИА Новости, 16.03.2024
В Зеленоградске пенсионерка вылила зеленку в урну с бюллетенями
Пенсионерка вылила жидкость зеленого цвета в урну с бюллетенями на избирательном участке в Зеленоградске под Калининградом, женщина задержана, сообщает... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:54
2024-03-16T16:20
выборы президента россии — 2024
происшествия
зеленоградск
элла памфилова
калининград
россия
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КАЛИНИНГРАД, 16 мар - РИА Новости. Пенсионерка вылила жидкость зеленого цвета в урну с бюллетенями на избирательном участке в Зеленоградске под Калининградом, женщина задержана, сообщает администрация Зеленоградска в своем Telegram-канале. "На зеленоградском избирательном участке... происшествие. Гражданка пенсионного возраста вылила в урну с бюллетенями окрашивающую жидкость зеленого цвета. Женщина, совершившая правонарушение, оперативно задержана сотрудниками полиции, дежурящими на участке. Все необходимые службы уведомлены", - говорится в сообщении. Отмечено, что избирательный участок продолжает работу в обычном режиме. "По информации областного избиркома, находящиеся в урне бюллетени не получили серьезных повреждений и после экспертизы будут учтены в голосовании. Более того, красители не способны нанести значимый урон бумажному носителю бюллетеня. Также хочу отдельно отметить, что подобные действия подпадают под статью 141 УК РФ, это грозит лишением свободы на срок до пяти лет", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков.Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. Она рассказала, что одному из задержанных обещали за это 100 тысяч рублей. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, которые готовятся из-за границы.
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происшествия, зеленоградск, элла памфилова, калининград, россия
Выборы президента России — 2024, Происшествия, Зеленоградск, Элла Памфилова, Калининград, Россия
В Зеленоградске пенсионерка вылила зеленку в урну с бюллетенями

В Зеленоградске пенсионерка вылила жидкость зеленого цвета в урну с бюллетенями

© Фото : Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области/TelegramПенсионерка вылила зеленку в урну для бюллетеней на зеленоградском избирательном участке №151
Пенсионерка вылила зеленку в урну для бюллетеней на зеленоградском избирательном участке №151 - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Фото : Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области/Telegram
Пенсионерка вылила зеленку в урну для бюллетеней на зеленоградском избирательном участке №151
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КАЛИНИНГРАД, 16 мар - РИА Новости. Пенсионерка вылила жидкость зеленого цвета в урну с бюллетенями на избирательном участке в Зеленоградске под Калининградом, женщина задержана, сообщает администрация Зеленоградска в своем Telegram-канале.
«
"На зеленоградском избирательном участке... происшествие. Гражданка пенсионного возраста вылила в урну с бюллетенями окрашивающую жидкость зеленого цвета. Женщина, совершившая правонарушение, оперативно задержана сотрудниками полиции, дежурящими на участке. Все необходимые службы уведомлены", - говорится в сообщении.
Второй день голосования на выборах президента России
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

Люди регистрируются перед началом голосования на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 11
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Мама кандидата в президенты России от ЛДПР Леонида Слуцкого Наталья опускает бюллетень в урну на президентских выборах на избирательном участке

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 11
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

Работа информационного центра ЦИК РФ

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

Иностранные наблюдатели на одном из избирательных участков в Новосибирске во время выборов президента России

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

Сотрудница полиции на одном из избирательных участков в Новосибирске

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

Председатель избирательной комиссии голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Члены избирательной комиссии на избирательном участке

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 11
© РИА Новости / Дмитрий Астахов

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время электронного голосования на выборах президента РФ

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
9 из 11
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Запорожской области

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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10 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4126 во Владивостоке

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 11

Голосование на президентских выборах проходит три дня, оно началось в пятницу, 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 11

На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 11

Дистанционным электронным голосованием на выборах главы государства могут воспользоваться жители 29 регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 11

По всей стране открыты более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Избиратели могут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо электронно с использованием терминалов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 11

Досрочно свой голос на выборах отдали почти 2,6 миллиона россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 11

В этом году в выборах впервые принимают участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 11

В ЦИК сообщили, что голосование на выборах президента идет в штатном режиме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 11

Председатель правительства Михаил Мишустин проголосовал дистанционно.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
9 из 11

Для голосования за границей были образованы 295 участков в 144 странах, включая 7 участков в городе Байконур.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
10 из 11

Трехдневное голосование за рубежом будет идти только в трех странах — на Кипре, в Таиланде и Южной Осетии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 11
Отмечено, что избирательный участок продолжает работу в обычном режиме.
«
"По информации областного избиркома, находящиеся в урне бюллетени не получили серьезных повреждений и после экспертизы будут учтены в голосовании. Более того, красители не способны нанести значимый урон бумажному носителю бюллетеня. Также хочу отдельно отметить, что подобные действия подпадают под статью 141 УК РФ, это грозит лишением свободы на срок до пяти лет", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков.
Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. Она рассказала, что одному из задержанных обещали за это 100 тысяч рублей. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, которые готовятся из-за границы.
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Жительницу Петербурга, бросившую коктейль Молотова на выборах, арестовали
Вчера, 15:47
 
Выборы президента России — 2024ПроисшествияЗеленоградскЭлла ПамфиловаКалининградРоссия
 
 
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