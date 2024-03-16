https://ria.ru/20240316/byulleteni-1933505764.html

В Зеленоградске пенсионерка вылила зеленку в урну с бюллетенями

В Зеленоградске пенсионерка вылила зеленку в урну с бюллетенями - РИА Новости, 16.03.2024

В Зеленоградске пенсионерка вылила зеленку в урну с бюллетенями

Пенсионерка вылила жидкость зеленого цвета в урну с бюллетенями на избирательном участке в Зеленоградске под Калининградом, женщина задержана, сообщает... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T15:54

2024-03-16T15:54

2024-03-16T16:20

выборы президента россии — 2024

происшествия

зеленоградск

элла памфилова

калининград

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933505204_0:496:2102:1678_1920x0_80_0_0_3ee43c2abd2e60bb4b4de0663a1e67a9.jpg

КАЛИНИНГРАД, 16 мар - РИА Новости. Пенсионерка вылила жидкость зеленого цвета в урну с бюллетенями на избирательном участке в Зеленоградске под Калининградом, женщина задержана, сообщает администрация Зеленоградска в своем Telegram-канале. "На зеленоградском избирательном участке... происшествие. Гражданка пенсионного возраста вылила в урну с бюллетенями окрашивающую жидкость зеленого цвета. Женщина, совершившая правонарушение, оперативно задержана сотрудниками полиции, дежурящими на участке. Все необходимые службы уведомлены", - говорится в сообщении. Отмечено, что избирательный участок продолжает работу в обычном режиме. "По информации областного избиркома, находящиеся в урне бюллетени не получили серьезных повреждений и после экспертизы будут учтены в голосовании. Более того, красители не способны нанести значимый урон бумажному носителю бюллетеня. Также хочу отдельно отметить, что подобные действия подпадают под статью 141 УК РФ, это грозит лишением свободы на срок до пяти лет", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков.Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. Она рассказала, что одному из задержанных обещали за это 100 тысяч рублей. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, которые готовятся из-за границы.

https://ria.ru/20240316/peterburg-1933504810.html

зеленоградск

калининград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, зеленоградск, элла памфилова, калининград, россия