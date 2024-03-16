https://ria.ru/20240316/byulleteni-1933498705.html

Жительница Алтая попыталась испортить бюллетени на выборах зеленкой

Жительница Алтая попыталась испортить бюллетени на выборах зеленкой - РИА Новости, 16.03.2024

Жительница Алтая попыталась испортить бюллетени на выборах зеленкой

Жительница Республики Алтай попыталась испортить бюллетени зеленкой на выборах президента РФ, попытку пресекли на избирательном участке в Майме, сообщают в... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T15:24

2024-03-16T15:24

2024-03-16T15:24

выборы президента россии — 2024

республика алтай

россия

майма

элла памфилова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАРНАУЛ, 16 мар - РИА Новости. Жительница Республики Алтай попыталась испортить бюллетени зеленкой на выборах президента РФ, попытку пресекли на избирательном участке в Майме, сообщают в общественной палате региона. "В Штаб общественного наблюдения за выборами Республики Алтай от наблюдателя поступила информация, что 16.03.2024 в 15:35 (11.35 мск - ред.) на УИКе № 68 в селе Майма Майминского района произошла попытка провокации. Пожилая женщина, зайдя на избирательный участок, направилась напрямую к урне и попыталась вылить в нее жидкость бриллиантового раствора, в народе называемая "зеленка", тем самым испортить бюллетени. Противоправные действия указанной гражданки были оперативно пресечены членами комиссии и сотрудником МЧС. Бюллетени не пострадали", - говорится в сообщении. Уточняется, что полицейские проводят проверку. Члены общественной палаты Республики Алтай входят в Штаб общественного наблюдения за президентскими выборами на избирательных участках в регионе. В Республике Алтай в дни голосования на выборах президента работает 235 избирательных участков, всего в регионе зарегистрировано 163 584 избирателей. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. Она рассказала, что одному из задержанных обещали за это 100 тысяч рублей. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, которые готовятся из-за границы.

https://ria.ru/20240316/ekaterinburzhets-1933498423.html

https://ria.ru/20240315/delo-1933356183.html

республика алтай

россия

майма

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республика алтай, россия, майма, элла памфилова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)