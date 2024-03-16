https://ria.ru/20240316/bumaga-1933361738.html

Ефимов: объем производства бумаги и бумажных изделий вырос на 45,3 процента

Ефимов: объем производства бумаги и бумажных изделий вырос на 45,3 процента - РИА Новости, 16.03.2024

Ефимов: объем производства бумаги и бумажных изделий вырос на 45,3 процента

Московские заводы в январе текущего года увеличили производство бумаги и бумажных изделий более чем на 45% по сравнению с таким же периодом 2023 года, заявил... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T12:05

2024-03-16T12:05

2024-03-16T12:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Московские заводы в январе текущего года увеличили производство бумаги и бумажных изделий более чем на 45% по сравнению с таким же периодом 2023 года, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В 2023 году число столичных заводов, занимающихся производством книг, упаковки, бумаги и различных бумажных изделий, выросло на 14% и превысило 700. В январе 2024 года они увеличили производство бумаги и бумажных изделий на 45,3%. Объем отгрузки превысил 3,6 миллиарда рублей, что на 65,8% больше, чем в январе прошлого года", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что на территории столицы производят бумагу и картон, ящики и коробки, обои, а также канцелярские принадлежности и прочие изделия. Ассортимент московской упаковки также включает наиболее популярную картонную упаковку Gable Top, гибкую тару и продукцию из ламинированного картона.Кроме того, в мегаполисе занимаются выпуском высокотехнологичной бумажной продукции. К примеру, предприятие ISBC занимается производством интеллектуального носителя из бумажного материала со встроенной RFID-меткой. Благодаря этой бумаге можно создавать NFC-визитки, бейджи, интерактивные рекламные материалы, открытки и прочую печатную продукцию с digital-функционалом.В прошлом году столичные производители данных изделий смогли увеличить выпуск своей продукции на 20% по сравнению с позапрошлым годом. Этого удалось достичь благодаря мерам поддержки, которые оказываются властями Москвы.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что в городе для промышленных компаний доступны порядка 20 системных мер поддержки, которые оказывает Москва, а также различные антикризисные инструменты. Он привел в пример компанию "Ламбумиз", которой Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал 100 млн руб. на развитие производства. В прошлом году там появилась еще одна производственная линия. Также в компании освоили выпуск новой экотары, позволяющей увеличить срок годности продуктов.Москва – это город с развитым производством. В столице работает свыше 4,2 тысячи промплощадок, где трудятся 725 тыс. сотрудников. Каждый год здесь открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Они производят разные товары: одежда, обувь, косметика, мебель, лекарства, медоборудование, а также сложная техника.В городе по поручению мэра Сергея Собянина реализуется комплекс мер. Благодаря которым растет инвестпривлекательность мегаполиса для отечественных промышленников и развиваются производства. В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться свыше 20 системными мерами поддержки от властей столицы. Например, целевыми займами и субсидиями. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.Ранее Ефимов сообщил, что показатели производства в Москве в январе 2024 года на 17,8% превышают показатели за аналогичный период прошлого года.

https://ria.ru/20240306/efimov-1931262213.html

https://ria.ru/20231024/bumaga-1904793839.html

москва

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва