https://ria.ru/20240316/bezrukov-1933438405.html
Ширвиндта любили все, заявил Безруков
Ширвиндта любили все, заявил Безруков - РИА Новости, 16.03.2024
Ширвиндта любили все, заявил Безруков
Народный артист России Сергей Безруков, вспоминая о скончавшемся народном артисте Александре Ширвиндте, рассказал, что считает его своим крестным отцом на... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T10:09
2024-03-16T10:09
2024-03-16T10:09
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Народный артист России Сергей Безруков, вспоминая о скончавшемся народном артисте Александре Ширвиндте, рассказал, что считает его своим крестным отцом на эстраде. Народный артист РФ, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт скончался в пятницу в возрасте 89 лет. "Считаю Ширвиндта своим крестным отцом на эстраде. Был юбилей Театра Сатиры, прямая трансляция. Александр Анатольевич знал, что я уже тогда занимался пародией, и предложил моему отцу, служившему тогда в театре, выступить на юбилейном вечере. Мы подготовили номер, две пародии: на Ельцина и Жириновского. Но условились, что я покажу этот номер заранее, на репетиции. К сожалению, на репетицию я не успел. Александр Анатольевич колебался – как, предварительно не прослушав? А потом рискнул. Рад, что не подвёл его. Спасибо за всё, Александр Анатольевич", - написал Безруков в своём Telegram-канале. Артист также отметил, что никто не умел шутить с непроницаемым лицом так, как это делал Ширвиндт. По его словам, Ширвиндта любили все: и широкие массы, и тонкие ценители. "Говорят, это была только вершина айсберга его актёрского мастерства, но нам, зрителям, и верхушки хватало", - добавил Безруков. Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актёр преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины как "Ирония судьбы или с легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
https://ria.ru/20240315/shirvindt-1933371646.html
https://ria.ru/20240315/shirvindt-1586265275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, москва, александр ширвиндт, сергей безруков, культура
Культура, Россия, Москва, Александр Ширвиндт, Сергей Безруков, Культура
Ширвиндта любили все, заявил Безруков
Актер Безруков назвал Ширвиндта своим крестным отцом на эстраде
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Народный артист России Сергей Безруков, вспоминая о скончавшемся народном артисте Александре Ширвиндте, рассказал, что считает его своим крестным отцом на эстраде.
Народный артист РФ, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт скончался в пятницу в возрасте 89 лет.
Обаяние космических масштабов. Не стало Александра Ширвиндта
"Считаю Ширвиндта своим крестным отцом на эстраде. Был юбилей Театра Сатиры, прямая трансляция. Александр Анатольевич знал, что я уже тогда занимался пародией, и предложил моему отцу, служившему тогда в театре, выступить на юбилейном вечере. Мы подготовили номер, две пародии: на Ельцина и Жириновского. Но условились, что я покажу этот номер заранее, на репетиции. К сожалению, на репетицию я не успел. Александр Анатольевич колебался – как, предварительно не прослушав? А потом рискнул. Рад, что не подвёл его. Спасибо за всё, Александр Анатольевич", - написал Безруков в своём Telegram-канале.
Артист также отметил, что никто не умел шутить с непроницаемым лицом так, как это делал Ширвиндт. По его словам, Ширвиндта любили все: и широкие массы, и тонкие ценители.
"Говорят, это была только вершина айсберга его актёрского мастерства, но нам, зрителям, и верхушки хватало", - добавил Безруков.
Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве
. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актёр преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины как "Ирония судьбы или с легким паром!", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.
Биография Александра Ширвиндта