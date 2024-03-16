https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933478985.html

В Воронежской области предупредили об опасности атаки беспилотников

В Воронежской области предупредили об опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 16.03.2024

В Воронежской области предупредили об опасности атаки беспилотников

ГУ МЧС России по Воронежской области предупредило об опасности атаки БПЛА в регионе и рекомендовало людям быть готовыми укрыться в безопасном месте. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T13:38

2024-03-16T13:38

2024-03-16T13:42

специальная военная операция на украине

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 16 мар - РИА Новости. ГУ МЧС России по Воронежской области предупредило об опасности атаки БПЛА в регионе и рекомендовало людям быть готовыми укрыться в безопасном месте."Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие! Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице - в здание, парковку, подземный переход", - сообщили в Telegram-канале МЧС России по Воронежской области.

https://ria.ru/20240316/drg-1933474984.html

воронежская область

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область