https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933478985.html
В Воронежской области предупредили об опасности атаки беспилотников
В Воронежской области предупредили об опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 16.03.2024
В Воронежской области предупредили об опасности атаки беспилотников
ГУ МЧС России по Воронежской области предупредило об опасности атаки БПЛА в регионе и рекомендовало людям быть готовыми укрыться в безопасном месте. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T13:38
2024-03-16T13:38
2024-03-16T13:42
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 16 мар - РИА Новости. ГУ МЧС России по Воронежской области предупредило об опасности атаки БПЛА в регионе и рекомендовало людям быть готовыми укрыться в безопасном месте."Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие! Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице - в здание, парковку, подземный переход", - сообщили в Telegram-канале МЧС России по Воронежской области.
https://ria.ru/20240316/drg-1933474984.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Воронежская область
В Воронежской области предупредили об опасности атаки беспилотников
МЧС Воронежской области предупредило об опасности атаки беспилотников