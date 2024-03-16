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В Воронежской области предупредили об опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 16.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 16.03.2024 (обновлено: 13:42 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933478985.html
В Воронежской области предупредили об опасности атаки беспилотников
В Воронежской области предупредили об опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 16.03.2024
В Воронежской области предупредили об опасности атаки беспилотников
ГУ МЧС России по Воронежской области предупредило об опасности атаки БПЛА в регионе и рекомендовало людям быть готовыми укрыться в безопасном месте. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T13:38
2024-03-16T13:42
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 16 мар - РИА Новости. ГУ МЧС России по Воронежской области предупредило об опасности атаки БПЛА в регионе и рекомендовало людям быть готовыми укрыться в безопасном месте."Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие! Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице - в здание, парковку, подземный переход", - сообщили в Telegram-канале МЧС России по Воронежской области.
https://ria.ru/20240316/drg-1933474984.html
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Влада Копылова
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Воронежская область
В Воронежской области предупредили об опасности атаки беспилотников

МЧС Воронежской области предупредило об опасности атаки беспилотников

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 16 мар - РИА Новости. ГУ МЧС России по Воронежской области предупредило об опасности атаки БПЛА в регионе и рекомендовало людям быть готовыми укрыться в безопасном месте.
"Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие! Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице - в здание, парковку, подземный переход", - сообщили в Telegram-канале МЧС России по Воронежской области.
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Воронежская область
 
 
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