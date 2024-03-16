https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933477178.html

В Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника

В Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 16.03.2024

В Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника

Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T13:30

2024-03-16T13:30

2024-03-16T13:36

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны России."16 марта около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области.

https://ria.ru/20240316/strizh-1933421180.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)