https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933477178.html
В Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника
В Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 16.03.2024
В Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T13:30
2024-03-16T13:30
2024-03-16T13:36
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны России."16 марта около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области.
https://ria.ru/20240316/strizh-1933421180.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника
Минобороны: в Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны России.
"16 марта около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области.
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