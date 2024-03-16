https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933421919.html
В Самарской области создали штаб для ликвидации последствий атаки БПЛА
В Самарской области создали штаб для ликвидации последствий атаки БПЛА - РИА Новости, 16.03.2024
В Самарской области создали штаб для ликвидации последствий атаки БПЛА
Оперативный штаб создан в Самарской области для ликвидации последствий атаки БПЛА на Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ, всем ведомствам поручено уделить... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T08:48
2024-03-16T08:48
2024-03-16T08:48
происшествия
самарская область
дмитрий азаров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 16 мар - РИА Новости. Оперативный штаб создан в Самарской области для ликвидации последствий атаки БПЛА на Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ, всем ведомствам поручено уделить внимание охране объектов на территории региона, сообщил РИА Новости губернатор Дмитрий Азаров. "Совместно с руководством предприятий, регионального ГУ МЧС, силовых ведомств принимаем все меры к скорейшей ликвидации последствий. Создан оперативный штаб. Всем службам и ответственным ведомствам поставлена задача приоритетное внимание уделить охране объектов на территории региона", - сказал Азаров. Ранее глава региона сообщил, что утром в субботу БПЛА атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. В результате на первом заводе возникло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, на втором предприятии атака была пресечена. По предварительным данным, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240315/dron-1933195762.html
самарская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, дмитрий азаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самарская область, Дмитрий Азаров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самарской области создали штаб для ликвидации последствий атаки БПЛА
Под Самарой создали штаб для ликвидации последствий атаки дронов на НПЗ