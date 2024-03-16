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В Самарской области создали штаб для ликвидации последствий атаки БПЛА - РИА Новости, 16.03.2024
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08:48 16.03.2024
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В Самарской области создали штаб для ликвидации последствий атаки БПЛА
В Самарской области создали штаб для ликвидации последствий атаки БПЛА - РИА Новости, 16.03.2024
В Самарской области создали штаб для ликвидации последствий атаки БПЛА
Оперативный штаб создан в Самарской области для ликвидации последствий атаки БПЛА на Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ, всем ведомствам поручено уделить... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T08:48
2024-03-16T08:48
происшествия
самарская область
дмитрий азаров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 16 мар - РИА Новости. Оперативный штаб создан в Самарской области для ликвидации последствий атаки БПЛА на Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ, всем ведомствам поручено уделить внимание охране объектов на территории региона, сообщил РИА Новости губернатор Дмитрий Азаров. "Совместно с руководством предприятий, регионального ГУ МЧС, силовых ведомств принимаем все меры к скорейшей ликвидации последствий. Создан оперативный штаб. Всем службам и ответственным ведомствам поставлена задача приоритетное внимание уделить охране объектов на территории региона", - сказал Азаров. Ранее глава региона сообщил, что утром в субботу БПЛА атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. В результате на первом заводе возникло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, на втором предприятии атака была пресечена. По предварительным данным, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240315/dron-1933195762.html
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происшествия, самарская область, дмитрий азаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самарская область, Дмитрий Азаров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самарской области создали штаб для ликвидации последствий атаки БПЛА

Под Самарой создали штаб для ликвидации последствий атаки дронов на НПЗ

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара. Архивное фото
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САМАРА, 16 мар - РИА Новости. Оперативный штаб создан в Самарской области для ликвидации последствий атаки БПЛА на Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ, всем ведомствам поручено уделить внимание охране объектов на территории региона, сообщил РИА Новости губернатор Дмитрий Азаров.
"Совместно с руководством предприятий, регионального ГУ МЧС, силовых ведомств принимаем все меры к скорейшей ликвидации последствий. Создан оперативный штаб. Всем службам и ответственным ведомствам поставлена задача приоритетное внимание уделить охране объектов на территории региона", - сказал Азаров.
Ранее глава региона сообщил, что утром в субботу БПЛА атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. В результате на первом заводе возникло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, на втором предприятии атака была пресечена. По предварительным данным, пострадавших нет.
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ПроисшествияСамарская областьДмитрий АзаровМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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