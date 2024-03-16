https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933421919.html

В Самарской области создали штаб для ликвидации последствий атаки БПЛА

В Самарской области создали штаб для ликвидации последствий атаки БПЛА - РИА Новости, 16.03.2024

В Самарской области создали штаб для ликвидации последствий атаки БПЛА

Оперативный штаб создан в Самарской области для ликвидации последствий атаки БПЛА на Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ, всем ведомствам поручено уделить... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T08:48

2024-03-16T08:48

2024-03-16T08:48

происшествия

самарская область

дмитрий азаров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 16 мар - РИА Новости. Оперативный штаб создан в Самарской области для ликвидации последствий атаки БПЛА на Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ, всем ведомствам поручено уделить внимание охране объектов на территории региона, сообщил РИА Новости губернатор Дмитрий Азаров. "Совместно с руководством предприятий, регионального ГУ МЧС, силовых ведомств принимаем все меры к скорейшей ликвидации последствий. Создан оперативный штаб. Всем службам и ответственным ведомствам поставлена задача приоритетное внимание уделить охране объектов на территории региона", - сказал Азаров. Ранее глава региона сообщил, что утром в субботу БПЛА атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. В результате на первом заводе возникло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, на втором предприятии атака была пресечена. По предварительным данным, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240315/dron-1933195762.html

самарская область

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Варвара Скокшина

происшествия, самарская область, дмитрий азаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)