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В Курской области силы ПВО уничтожили еще два беспилотника - РИА Новости, 16.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:47 16.03.2024 (обновлено: 00:58 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933399527.html
В Курской области силы ПВО уничтожили еще два беспилотника
В Курской области силы ПВО уничтожили еще два беспилотника - РИА Новости, 16.03.2024
В Курской области силы ПВО уничтожили еще два беспилотника
В небе над Курской областью сбит третий украинский беспилотник, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T00:47
2024-03-16T00:58
специальная военная операция на украине
курская область
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
роман старовойт
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В небе над Курской областью сбит третий украинский беспилотник, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.Ранее он сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО в Курской области уничтожили украинский беспилотник самолетного типа. После Старовойт написал, что в 0.39 был сбит украинский беспилотник и в 0.45 еще один."В небе над Курской областью сбит ещё один украинский беспилотник. Благодарю войска ПВО", - написал Старовойт.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Роман Старовойт
В Курской области силы ПВО уничтожили еще два беспилотника

Старовойт: в Курской области силы ПВО уничтожили еще два беспилотника

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В небе над Курской областью сбит третий украинский беспилотник, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Ранее он сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО в Курской области уничтожили украинский беспилотник самолетного типа. После Старовойт написал, что в 0.39 был сбит украинский беспилотник и в 0.45 еще один.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"В небе над Курской областью сбит ещё один украинский беспилотник. Благодарю войска ПВО", - написал Старовойт.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоман Старовойт
 
 
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