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В Курской области силы ПВО уничтожили еще два беспилотника
В Курской области силы ПВО уничтожили еще два беспилотника - РИА Новости, 16.03.2024
В Курской области силы ПВО уничтожили еще два беспилотника
В небе над Курской областью сбит третий украинский беспилотник, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T00:47
2024-03-16T00:47
2024-03-16T00:58
специальная военная операция на украине
курская область
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безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
роман старовойт
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В небе над Курской областью сбит третий украинский беспилотник, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.Ранее он сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО в Курской области уничтожили украинский беспилотник самолетного типа. После Старовойт написал, что в 0.39 был сбит украинский беспилотник и в 0.45 еще один."В небе над Курской областью сбит ещё один украинский беспилотник. Благодарю войска ПВО", - написал Старовойт.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, роман старовойт
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В Курской области силы ПВО уничтожили еще два беспилотника
Старовойт: в Курской области силы ПВО уничтожили еще два беспилотника