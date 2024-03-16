https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933399527.html

В Курской области силы ПВО уничтожили еще два беспилотника

В Курской области силы ПВО уничтожили еще два беспилотника - РИА Новости, 16.03.2024

В Курской области силы ПВО уничтожили еще два беспилотника

В небе над Курской областью сбит третий украинский беспилотник, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T00:47

2024-03-16T00:47

2024-03-16T00:58

специальная военная операция на украине

курская область

россия

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

роман старовойт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В небе над Курской областью сбит третий украинский беспилотник, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.Ранее он сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО в Курской области уничтожили украинский беспилотник самолетного типа. После Старовойт написал, что в 0.39 был сбит украинский беспилотник и в 0.45 еще один."В небе над Курской областью сбит ещё один украинский беспилотник. Благодарю войска ПВО", - написал Старовойт.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, роман старовойт