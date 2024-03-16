Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области при атаке беспилотника погибла женщина - РИА Новости, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:44 16.03.2024 (обновлено: 16:04 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/bespilotnik-1933504383.html
В Херсонской области при атаке беспилотника погибла женщина
В Херсонской области при атаке беспилотника погибла женщина - РИА Новости, 16.03.2024
В Херсонской области при атаке беспилотника погибла женщина
В Каховке в Херсонской области при атаке украинского беспилотника погибла женщина, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:44
2024-03-16T16:04
херсонская область
каховка
происшествия
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. В Каховке в Херсонской области при атаке украинского беспилотника погибла женщина, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В Каховке в результате обстрела дронами со стороны украинских террористов погибла 50-летняя женщина, еще четыре человека ранены. Пострадавшим оказана медицинская помощь", — написал он.Он добавил, что украинский дрон, убивший женщину, террористы направили на памятник жертвам фашизма.Сейчас на местах прилетов работают оперативные службы.ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Силы ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240316/drg-1933474984.html
https://radiosputnik.ru/20240316/bespilotnik-1933487752.html
херсонская область
каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , каховка, происшествия
Херсонская область , Каховка, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области при атаке беспилотника погибла женщина

В Херсонской области при атаке дрона погибла женщина, четыре человека пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. В Каховке в Херсонской области при атаке украинского беспилотника погибла женщина, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«
"В Каховке в результате обстрела дронами со стороны украинских террористов погибла 50-летняя женщина, еще четыре человека ранены. Пострадавшим оказана медицинская помощь", — написал он.
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
ВС России пресекли попытку проникновения ДРГ из Сумской области
Вчера, 13:16
Он добавил, что украинский дрон, убивший женщину, террористы направили на памятник жертвам фашизма.
Сейчас на местах прилетов работают оперативные службы.
ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
Силы ПВО отражают атаки противника.
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда в ДНР. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Беспилотник-камикадзе ВСУ атаковал Донецк, сообщили в ДНР
Вчера, 14:20
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКаховкаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала