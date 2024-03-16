https://ria.ru/20240316/bespilotnik-1933504383.html

В Херсонской области при атаке беспилотника погибла женщина

В Херсонской области при атаке беспилотника погибла женщина - РИА Новости, 16.03.2024

В Херсонской области при атаке беспилотника погибла женщина

В Каховке в Херсонской области при атаке украинского беспилотника погибла женщина, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T15:44

2024-03-16T15:44

2024-03-16T16:04

херсонская область

каховка

происшествия

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. В Каховке в Херсонской области при атаке украинского беспилотника погибла женщина, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В Каховке в результате обстрела дронами со стороны украинских террористов погибла 50-летняя женщина, еще четыре человека ранены. Пострадавшим оказана медицинская помощь", — написал он.Он добавил, что украинский дрон, убивший женщину, террористы направили на памятник жертвам фашизма.Сейчас на местах прилетов работают оперативные службы.ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Силы ПВО отражают атаки противника.

https://ria.ru/20240316/drg-1933474984.html

https://radiosputnik.ru/20240316/bespilotnik-1933487752.html

херсонская область

каховка

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , каховка, происшествия