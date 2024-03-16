https://ria.ru/20240316/bespilotnik-1933504383.html
В Херсонской области при атаке беспилотника погибла женщина
В Херсонской области при атаке беспилотника погибла женщина - РИА Новости, 16.03.2024
В Херсонской области при атаке беспилотника погибла женщина
В Каховке в Херсонской области при атаке украинского беспилотника погибла женщина, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:44
2024-03-16T15:44
2024-03-16T16:04
херсонская область
каховка
происшествия
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. В Каховке в Херсонской области при атаке украинского беспилотника погибла женщина, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В Каховке в результате обстрела дронами со стороны украинских террористов погибла 50-летняя женщина, еще четыре человека ранены. Пострадавшим оказана медицинская помощь", — написал он.Он добавил, что украинский дрон, убивший женщину, террористы направили на памятник жертвам фашизма.Сейчас на местах прилетов работают оперативные службы.ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.Силы ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240316/drg-1933474984.html
https://radiosputnik.ru/20240316/bespilotnik-1933487752.html
херсонская область
каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , каховка, происшествия
Херсонская область , Каховка, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области при атаке беспилотника погибла женщина
В Херсонской области при атаке дрона погибла женщина, четыре человека пострадали