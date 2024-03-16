https://ria.ru/20240316/bespilotnik-1933488258.html
В Белгородской области дрон атаковал сельхозпредприятие
В Белгородской области дрон атаковал сельхозпредприятие - РИА Новости, 16.03.2024
В Белгородской области дрон атаковал сельхозпредприятие
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на сельскохозяйственное предприятие в Шебекинском городском округе в Белгородской области, пострадавших нет,... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T14:31
2024-03-16T14:31
2024-03-16T14:32
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на сельскохозяйственное предприятие в Шебекинском городском округе в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Поселок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство на территорию сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет, повреждена кровля и вентиляция одного из корпусов. Оперативные службы работают на месте", - написал глава региона. Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ. По данным главы региона, в четверг погибли двое мирных жителей, 23 были ранены. В пятницу после нескольких обстрелов области погибли два человека, более 10 пострадали. Минобороны России сообщило, что средства ПВО в субботу около 08.00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью 8 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. По информации губернатора, в утром в субботу в Белгороде два человека погибли, трое были ранены.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгородская область, белгород, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области дрон атаковал сельхозпредприятие
В Белгородской области дрон сбросил взрывное устройство на сельхозпредприятие