https://ria.ru/20240316/bespilotnik-1933488258.html

В Белгородской области дрон атаковал сельхозпредприятие

В Белгородской области дрон атаковал сельхозпредприятие - РИА Новости, 16.03.2024

В Белгородской области дрон атаковал сельхозпредприятие

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на сельскохозяйственное предприятие в Шебекинском городском округе в Белгородской области, пострадавших нет,... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T14:31

2024-03-16T14:31

2024-03-16T14:32

происшествия

белгородская область

белгород

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946869_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_e05cd79c2ac9c874814ee9a013c1366e.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на сельскохозяйственное предприятие в Шебекинском городском округе в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Поселок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство на территорию сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет, повреждена кровля и вентиляция одного из корпусов. Оперативные службы работают на месте", - написал глава региона. Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ. По данным главы региона, в четверг погибли двое мирных жителей, 23 были ранены. В пятницу после нескольких обстрелов области погибли два человека, более 10 пострадали. Минобороны России сообщило, что средства ПВО в субботу около 08.00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью 8 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. По информации губернатора, в утром в субботу в Белгороде два человека погибли, трое были ранены.

https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933418492.html

белгородская область

белгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгород, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины