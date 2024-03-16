https://ria.ru/20240316/bespilotnik-1933436202.html

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 16.03.2024

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T09:55

2024-03-16T09:55

2024-03-16T10:03

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в министерстве обороны РФ.Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении над территорией Белгородской области трех беспилотников, снаряда РСЗО Vampire и ракеты "Точка-У" ночью, а потом еще восьми реактивных снарядов и двух беспилотников утром."Шестнадцатого марта около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

https://ria.ru/20240316/strizh-1933421180.html

https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933418492.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, россия, безопасность