https://ria.ru/20240316/bespilotnik-1933436202.html
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 16.03.2024
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T09:55
2024-03-16T09:55
2024-03-16T10:03
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в министерстве обороны РФ.Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении над территорией Белгородской области трех беспилотников, снаряда РСЗО Vampire и ракеты "Точка-У" ночью, а потом еще восьми реактивных снарядов и двух беспилотников утром."Шестнадцатого марта около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.
https://ria.ru/20240316/strizh-1933421180.html
https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933418492.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в министерстве обороны РФ.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении над территорией Белгородской области трех беспилотников, снаряда РСЗО Vampire и ракеты "Точка-У" ночью, а потом еще восьми реактивных снарядов и двух беспилотников утром.
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"Шестнадцатого марта около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области
.
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