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Пророчества Александра Беляева: о чем предупреждал русский фантаст

Пророчества Александра Беляева: о чем предупреждал русский фантаст - РИА Новости, 16.03.2024

Пророчества Александра Беляева: о чем предупреждал русский фантаст

Он первым среди писателей придумал собственную невероятно логичную вселенную. И сегодня мы вполне можем сказать, что автор "Человека-амфибии" во многом... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T08:00

2024-03-16T08:00

2024-03-16T08:06

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Павел Сурков. Он первым среди писателей придумал собственную невероятно логичную вселенную. И сегодня мы вполне можем сказать, что автор "Человека-амфибии" во многом предопределил будущее. Его предсказания и размышления о том, готово ли человечество к научным открытиям, — в материале РИА Новости к 140-летию со дня рождения Александра Беляева.Гении в плену у честолюбцевНейрофизиологи ломают голову над тем, как устроен наш мозг, где находятся пределы сознания и есть ли они. Беляев метафорически уложил эти размышления в два сильнейших образа — голова без тела и мозг без тела. Все началось с рассказа "Голова профессора Доуэля", который писатель позже переработал в роман. Смертельно больной ученый продолжает жить как отдельно существующая голова. Так появляется образ гуманиста и прогрессиста, отчаянного борца с несправедливостью, который попадает в полную физическую зависимость от своего ученика — циничного и честолюбивого Керна.В повести "Хойти-Тойти" из цикла о профессоре Вагнере Беляев идет еще дальше. Спасают уже не голову, а лишь мозг ученого, который поддерживают с помощью питательных веществ. В результате он подрастает в объеме и впихнуть его в черепную коробку уже невозможно, поэтому его пересаживают в голову слона. Перед читателями разворачивается целая череда приключений вчерашнего человека, заключенного в теле огромного животного. И самое сложное здесь — доказать окружающим, что мощный разум вполне может быть и у тех, кто не выглядит как человек.Трагедия сверхлюдейИные, отличные от других людей существа, появившиеся в результате хитроумного научного эксперимента или родившиеся с некоей природной аномалией — любимые герои фантаста. Ихтиандр из "Человека-амфибии" — смертельно больной мальчик, которого спасает гениальный доктор Сальватор, пересаживая жабры акулы. Теперь он может жить как на суше, так и под водой. И, естественно, корыстные люди воспринимают его не только как чудо, но и способ добраться до несметных сокровищ морских глубин.Ариэль из последнего романа Беляева — молодой человек, научившийся летать в результате сложного научного эксперимента. Как и Ихтиандру, ему нет места в мире, где ценят исключительно материальное, людям не до погружения в тонкости необычной человеческой души. Ариэль тоже становится изгоем и из романтического героя превращается в трагического.Автор показывает, что сверхспособность всегда соседствует с какой-то сверхслабостью, абсолютного совершенства добиться сложно или даже невозможно. И социум должен сохранить таких необычных людей, договориться с ними, а не использовать как орудие для достижения низменных целей.Писатель подчеркивает: именно ученые делают из человека сверхчеловека. Эксперименты докторов Сальватора и Хайда порой очень напоминают нынешнюю работу со стволовыми клетками и даже коллайдерами. Условная заграницаДействие в произведениях Александра Беляева всегда разворачивается в условных заграничных, обязательно капиталистических странах. И они попадают под прицел социальной сатиры писателя. Он прямо говорит, что изолированное общество обречено — как в "Острове погибших кораблей". И прислушаться бы тут всем апологетам "культуры отмены": невозможно открещиваться от остального мира, полагая себя лучше остальных.Беляев — великий гуманист. Даже в свои последние дни, в ленинградской блокаде, страдая от болезни и голода, он неизменно сохранял веру в силу человеческого духа и разума, науки, которая, в свою очередь, невозможна без ясных и твердых моральных устоев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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