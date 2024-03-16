Рейтинг@Mail.ru
Пророчества Александра Беляева: о чем предупреждал русский фантаст - РИА Новости, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 16.03.2024 (обновлено: 08:06 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/belyaev-1932921900.html
Пророчества Александра Беляева: о чем предупреждал русский фантаст
Пророчества Александра Беляева: о чем предупреждал русский фантаст - РИА Новости, 16.03.2024
Пророчества Александра Беляева: о чем предупреждал русский фантаст
Он первым среди писателей придумал собственную невероятно логичную вселенную. И сегодня мы вполне можем сказать, что автор "Человека-амфибии" во многом... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T08:00
2024-03-16T08:06
культура
книги
александр беляев
что почитать
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99949/99/999499954_0:80:2778:1643_1920x0_80_0_0_11c624ebace38c968267d6c82321f96f.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Павел Сурков. Он первым среди писателей придумал собственную невероятно логичную вселенную. И сегодня мы вполне можем сказать, что автор "Человека-амфибии" во многом предопределил будущее. Его предсказания и размышления о том, готово ли человечество к научным открытиям, — в материале РИА Новости к 140-летию со дня рождения Александра Беляева.Гении в плену у честолюбцевНейрофизиологи ломают голову над тем, как устроен наш мозг, где находятся пределы сознания и есть ли они. Беляев метафорически уложил эти размышления в два сильнейших образа — голова без тела и мозг без тела. Все началось с рассказа "Голова профессора Доуэля", который писатель позже переработал в роман. Смертельно больной ученый продолжает жить как отдельно существующая голова. Так появляется образ гуманиста и прогрессиста, отчаянного борца с несправедливостью, который попадает в полную физическую зависимость от своего ученика — циничного и честолюбивого Керна.В повести "Хойти-Тойти" из цикла о профессоре Вагнере Беляев идет еще дальше. Спасают уже не голову, а лишь мозг ученого, который поддерживают с помощью питательных веществ. В результате он подрастает в объеме и впихнуть его в черепную коробку уже невозможно, поэтому его пересаживают в голову слона. Перед читателями разворачивается целая череда приключений вчерашнего человека, заключенного в теле огромного животного. И самое сложное здесь — доказать окружающим, что мощный разум вполне может быть и у тех, кто не выглядит как человек.Трагедия сверхлюдейИные, отличные от других людей существа, появившиеся в результате хитроумного научного эксперимента или родившиеся с некоей природной аномалией — любимые герои фантаста. Ихтиандр из "Человека-амфибии" — смертельно больной мальчик, которого спасает гениальный доктор Сальватор, пересаживая жабры акулы. Теперь он может жить как на суше, так и под водой. И, естественно, корыстные люди воспринимают его не только как чудо, но и способ добраться до несметных сокровищ морских глубин.Ариэль из последнего романа Беляева — молодой человек, научившийся летать в результате сложного научного эксперимента. Как и Ихтиандру, ему нет места в мире, где ценят исключительно материальное, людям не до погружения в тонкости необычной человеческой души. Ариэль тоже становится изгоем и из романтического героя превращается в трагического.Автор показывает, что сверхспособность всегда соседствует с какой-то сверхслабостью, абсолютного совершенства добиться сложно или даже невозможно. И социум должен сохранить таких необычных людей, договориться с ними, а не использовать как орудие для достижения низменных целей.Писатель подчеркивает: именно ученые делают из человека сверхчеловека. Эксперименты докторов Сальватора и Хайда порой очень напоминают нынешнюю работу со стволовыми клетками и даже коллайдерами. Условная заграницаДействие в произведениях Александра Беляева всегда разворачивается в условных заграничных, обязательно капиталистических странах. И они попадают под прицел социальной сатиры писателя. Он прямо говорит, что изолированное общество обречено — как в "Острове погибших кораблей". И прислушаться бы тут всем апологетам "культуры отмены": невозможно открещиваться от остального мира, полагая себя лучше остальных.Беляев — великий гуманист. Даже в свои последние дни, в ленинградской блокаде, страдая от болезни и голода, он неизменно сохранял веру в силу человеческого духа и разума, науки, которая, в свою очередь, невозможна без ясных и твердых моральных устоев.
https://ria.ru/20240313/knigi-1931746735.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99949/99/999499954_21:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_b841bfc4f5633d11db9bb910e942d746.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
книги, александр беляев, что почитать
Культура, Книги, Александр Беляев, что почитать

Пророчества Александра Беляева: о чем предупреждал русский фантаст

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОткрытие выставки "Ленфильм, по ту сторону экрана"
Открытие выставки Ленфильм, по ту сторону экрана - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Павел Сурков. Он первым среди писателей придумал собственную невероятно логичную вселенную. И сегодня мы вполне можем сказать, что автор "Человека-амфибии" во многом предопределил будущее. Его предсказания и размышления о том, готово ли человечество к научным открытиям, — в материале РИА Новости к 140-летию со дня рождения Александра Беляева.
© Public domainПисатель-фантаст Александр Беляев
Писатель-фантаст Александр Беляев
© Public domain
Писатель-фантаст Александр Беляев

Гении в плену у честолюбцев

Нейрофизиологи ломают голову над тем, как устроен наш мозг, где находятся пределы сознания и есть ли они. Беляев метафорически уложил эти размышления в два сильнейших образа — голова без тела и мозг без тела. Все началось с рассказа "Голова профессора Доуэля", который писатель позже переработал в роман. Смертельно больной ученый продолжает жить как отдельно существующая голова. Так появляется образ гуманиста и прогрессиста, отчаянного борца с несправедливостью, который попадает в полную физическую зависимость от своего ученика — циничного и честолюбивого Керна.
© Ленфильм (1984)Кадр из фильма "Завещание профессора Доуэля"
Кадр из фильма Завещание профессора Доуэля
© Ленфильм (1984)
Кадр из фильма "Завещание профессора Доуэля"
В повести "Хойти-Тойти" из цикла о профессоре Вагнере Беляев идет еще дальше. Спасают уже не голову, а лишь мозг ученого, который поддерживают с помощью питательных веществ. В результате он подрастает в объеме и впихнуть его в черепную коробку уже невозможно, поэтому его пересаживают в голову слона. Перед читателями разворачивается целая череда приключений вчерашнего человека, заключенного в теле огромного животного. И самое сложное здесь — доказать окружающим, что мощный разум вполне может быть и у тех, кто не выглядит как человек.

Трагедия сверхлюдей

© Ленфильм (1961)Кадр из фильма "Человек-амфибия"
Кадр из фильма Человек-амфибия
© Ленфильм (1961)
Кадр из фильма "Человек-амфибия"
Иные, отличные от других людей существа, появившиеся в результате хитроумного научного эксперимента или родившиеся с некоей природной аномалией — любимые герои фантаста. Ихтиандр из "Человека-амфибии" — смертельно больной мальчик, которого спасает гениальный доктор Сальватор, пересаживая жабры акулы. Теперь он может жить как на суше, так и под водой. И, естественно, корыстные люди воспринимают его не только как чудо, но и способ добраться до несметных сокровищ морских глубин.
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кадр из кинофильма "Человек-амфибия". 1961 г. Режиссеры: Г. Казанский и В. Чеботарев. В роли Ихтиандра — артист Владимир Коренев, в роли профессора Сальватора — артист Николай Симонов.

Кадр из кинофильма Человек-амфибия

Кадр из кинофильма "Человек-амфибия". 1961 г. Режиссеры: Г. Казанский и В. Чеботарев. В роли Ихтиандра — артист Владимир Коренев, в роли профессора Сальватора — артист Николай Симонов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кадр из кинофильма "Человек-амфибия". 1961 г. Режиссеры: Г. Казанский и В. Чеботарев. В роли Гуттиэре — Анастасия Вертинская, в роли Ихтиандра — Владимир Коренев.

Кадр из кинофильма Человек-амфибия

Кадр из кинофильма "Человек-амфибия". 1961 г. Режиссеры: Г. Казанский и В. Чеботарев. В роли Гуттиэре — Анастасия Вертинская, в роли Ихтиандра — Владимир Коренев.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 3
© Ленфильм (1961)Кадр из фильма "Человек-амфибия"
Кадр из фильма Человек-амфибия
Кадр из фильма "Человек-амфибия"
© Ленфильм (1961)
3 из 3

Кадр из кинофильма "Человек-амфибия". 1961 г. Режиссеры: Г. Казанский и В. Чеботарев. В роли Ихтиандра — артист Владимир Коренев, в роли профессора Сальватора — артист Николай Симонов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 3

Кадр из кинофильма "Человек-амфибия". 1961 г. Режиссеры: Г. Казанский и В. Чеботарев. В роли Гуттиэре — Анастасия Вертинская, в роли Ихтиандра — Владимир Коренев.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 3
Кадр из фильма "Человек-амфибия"
© Ленфильм (1961)
3 из 3
Ариэль из последнего романа Беляева — молодой человек, научившийся летать в результате сложного научного эксперимента. Как и Ихтиандру, ему нет места в мире, где ценят исключительно материальное, людям не до погружения в тонкости необычной человеческой души. Ариэль тоже становится изгоем и из романтического героя превращается в трагического.
Автор показывает, что сверхспособность всегда соседствует с какой-то сверхслабостью, абсолютного совершенства добиться сложно или даже невозможно. И социум должен сохранить таких необычных людей, договориться с ними, а не использовать как орудие для достижения низменных целей.
Писатель подчеркивает: именно ученые делают из человека сверхчеловека. Эксперименты докторов Сальватора и Хайда порой очень напоминают нынешнюю работу со стволовыми клетками и даже коллайдерами.

Условная заграница

© Киностудия "Ленфильм" (1987)Кадр из фильма "Остров погибших кораблей"
Кадр из фильма Остров погибших кораблей
© Киностудия "Ленфильм" (1987)
Кадр из фильма "Остров погибших кораблей"
Действие в произведениях Александра Беляева всегда разворачивается в условных заграничных, обязательно капиталистических странах. И они попадают под прицел социальной сатиры писателя. Он прямо говорит, что изолированное общество обречено — как в "Острове погибших кораблей". И прислушаться бы тут всем апологетам "культуры отмены": невозможно открещиваться от остального мира, полагая себя лучше остальных.
Беляев — великий гуманист. Даже в свои последние дни, в ленинградской блокаде, страдая от болезни и голода, он неизменно сохранял веру в силу человеческого духа и разума, науки, которая, в свою очередь, невозможна без ясных и твердых моральных устоев.
Обложки книг Габриэля Гарсиа Маркеса Увидимся в августе, Максима Лео Герой со станции Фридрихштрассе и Имрана Махмуда Вы меня не знаете
Лучшие книжные новинки — 2024: что не пропустить весной
13 марта, 08:00
 
КультураКнигиАлександр Беляевчто почитать
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала