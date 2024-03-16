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Зять Трампа хочет строить дома на месте разрушенных НАТО зданий в Белграде - РИА Новости, 16.03.2024
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17:25 16.03.2024 (обновлено: 18:47 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/belgrad-1933527791.html
Зять Трампа хочет строить дома на месте разрушенных НАТО зданий в Белграде
Зять Трампа хочет строить дома на месте разрушенных НАТО зданий в Белграде - РИА Новости, 16.03.2024
Зять Трампа хочет строить дома на месте разрушенных НАТО зданий в Белграде
Зять и экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в преддверии 25-й годовщины бомбардировок НАТО Союзной Республики Югославия показал в... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T17:25
2024-03-16T18:47
в мире
сербия
сша
белград (город)
дональд трамп
джаред кушнер
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БЕЛГРАД, 16 мар — РИА Новости. Зять и экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в преддверии 25-й годовщины бомбардировок НАТО Союзной Республики Югославия показал в соцсетях "проекты развития" высотных зданий на месте разрушенных авиаударами Генштаба и Минобороны Сербии."С волнением делюсь ранними изображениями по развитию проекта, который мы создаем для побережья Албании и городского центра Белграда", — написал он. Кушнер разместил компьютерные изображения трех высотных зданий на месте руин строений Генштаба и Минобороны Сербии, а также картинки албанского побережья. Сербская оппозиция ранее обвиняла власти страны в передаче этих участков в самом центре столицы, имеющих большое символическое значение и материальную ценность, западным инвесторам. На критику ответил министр строительства, транспорта и инфраструктуры Горан Весич.&quot;Когда и в том случае, если на основе моих полномочий будет подписан меморандум или другой акт об этом, правительство оповестит общественность. Нет нужды создавать сенсации там, где их нет. Все правительства Сербии с 2000 года пытались восстановить территорию Генштаба. Если бы это было легко, это бы сделал какой-то другой кабмин до нас&quot;, — написал он в соцсетях.Министр пообещал "с гордостью представить партнеров" для будущего восстановления на месте комплекса ССНО.Авиация НАТО в ночь с 29 апреля на 30 апреля 1999 года совершила налет на Белград, разрушив телебашню на горе Авала, ретранслятор телеканала "Студио Б", здания МВД по соседству с Клиническим центром Сербии, жилой район Чубура в городском муниципалитете Врачар и Союзный секретариат народной обороны (ССНО). После первого авиаудара, когда на его место прибыли экстренные службы и журналисты, НАТО нанесла повторный — погибли не менее трех человек, еще сорок получили ранения. С тех пор разрушенные корпуса на центральной улице Кнеза Милоша стояли прямо напротив офиса кабмина и МИД страны. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военную операцию предприняли без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240309/zapad-1932028032.html
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в мире, сербия, сша, белград (город), дональд трамп, джаред кушнер, нато, оон
В мире, Сербия, США, Белград (город), Дональд Трамп, Джаред Кушнер, НАТО, ООН
Зять Трампа хочет строить дома на месте разрушенных НАТО зданий в Белграде

Зять Трампа хочет строить дома вместо разрушенных зданий Минобороны Сербии

© РИА Новости / Григорий СысоевБелград. Здание Генштаба с последствиями бомбардировок НАТО
Белград. Здание Генштаба с последствиями бомбардировок НАТО - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Белград. Здание Генштаба с последствиями бомбардировок НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 16 мар — РИА Новости. Зять и экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в преддверии 25-й годовщины бомбардировок НАТО Союзной Республики Югославия показал в соцсетях "проекты развития" высотных зданий на месте разрушенных авиаударами Генштаба и Минобороны Сербии.
«
"С волнением делюсь ранними изображениями по развитию проекта, который мы создаем для побережья Албании и городского центра Белграда", — написал он.
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Кушнер разместил компьютерные изображения трех высотных зданий на месте руин строений Генштаба и Минобороны Сербии, а также картинки албанского побережья.
Сербская оппозиция ранее обвиняла власти страны в передаче этих участков в самом центре столицы, имеющих большое символическое значение и материальную ценность, западным инвесторам.
На критику ответил министр строительства, транспорта и инфраструктуры Горан Весич.
«

"Когда и в том случае, если на основе моих полномочий будет подписан меморандум или другой акт об этом, правительство оповестит общественность. Нет нужды создавать сенсации там, где их нет. Все правительства Сербии с 2000 года пытались восстановить территорию Генштаба. Если бы это было легко, это бы сделал какой-то другой кабмин до нас", — написал он в соцсетях.

Министр пообещал "с гордостью представить партнеров" для будущего восстановления на месте комплекса ССНО.
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Авиация НАТО в ночь с 29 апреля на 30 апреля 1999 года совершила налет на Белград, разрушив телебашню на горе Авала, ретранслятор телеканала "Студио Б", здания МВД по соседству с Клиническим центром Сербии, жилой район Чубура в городском муниципалитете Врачар и Союзный секретариат народной обороны (ССНО). После первого авиаудара, когда на его место прибыли экстренные службы и журналисты, НАТО нанесла повторный — погибли не менее трех человек, еще сорок получили ранения. С тех пор разрушенные корпуса на центральной улице Кнеза Милоша стояли прямо напротив офиса кабмина и МИД страны.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военную операцию предприняли без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
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