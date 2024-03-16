https://ria.ru/20240316/belgorod-1933519499.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.03.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе второй раз за сутки объявили ракетную опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T16:58
2024-03-16T16:58
2024-03-16T17:15
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
происшествия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе второй раз за сутки объявили ракетную опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал он в Telegram-канале.Позднее мэрия Белгорода сообщила, что ракетную опасность объявили также в Грайворонском городском округе.Украина в последнее время усилила попытки атаковать приграничные регионы России. В частности, в субботу утром ВСУ обстреляли Белгород, в результате два человека погибли, еще трое получили ранения.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240316/belgorod-1933439137.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Происшествия
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность