https://ria.ru/20240316/belgorod-1933519499.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.03.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе второй раз за сутки объявили ракетную опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:58

2024-03-16T16:58

2024-03-16T17:15

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933218064_0:175:1280:895_1920x0_80_0_0_8057dacf0dcf80e3a8bf09f32eb6e566.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе второй раз за сутки объявили ракетную опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал он в Telegram-канале.Позднее мэрия Белгорода сообщила, что ракетную опасность объявили также в Грайворонском городском округе.Украина в последнее время усилила попытки атаковать приграничные регионы России. В частности, в субботу утром ВСУ обстреляли Белгород, в результате два человека погибли, еще трое получили ранения.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240316/belgorod-1933439137.html

белгород

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, белгородский район, происшествия