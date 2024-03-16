Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 16.03.2024 (обновлено: 17:15 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/belgorod-1933519499.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.03.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе второй раз за сутки объявили ракетную опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T16:58
2024-03-16T17:15
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933218064_0:175:1280:895_1920x0_80_0_0_8057dacf0dcf80e3a8bf09f32eb6e566.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе второй раз за сутки объявили ракетную опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал он в Telegram-канале.Позднее мэрия Белгорода сообщила, что ракетную опасность объявили также в Грайворонском городском округе.Украина в последнее время усилила попытки атаковать приграничные регионы России. В частности, в субботу утром ВСУ обстреляли Белгород, в результате два человека погибли, еще трое получили ранения.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240316/belgorod-1933439137.html
белгород
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933218064_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_736d9f74c3fc487c65be305a5b7efda4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Происшествия
В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramУкрытие в Белгороде
Укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Укрытие в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе второй раз за сутки объявили ракетную опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«
Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал он в Telegram-канале.
Позднее мэрия Белгорода сообщила, что ракетную опасность объявили также в Грайворонском городском округе.
Украина в последнее время усилила попытки атаковать приграничные регионы России. В частности, в субботу утром ВСУ обстреляли Белгород, в результате два человека погибли, еще трое получили ранения.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
Обстрел Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Два человека погибли при обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Вчера, 10:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала