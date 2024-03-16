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Балицкий посетил избирательный участок в центре Бердянска - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:41 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/balitskiy-1933503864.html
Балицкий посетил избирательный участок в центре Бердянска
Балицкий посетил избирательный участок в центре Бердянска - РИА Новости, 16.03.2024
Балицкий посетил избирательный участок в центре Бердянска
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий посетил избирательный участок в Бердянске и поблагодарил членов УИК за работу, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:41
2024-03-16T15:41
выборы президента россии — 2024
евгений балицкий
запорожская область
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БЕРДЯНСК, 16 мар — РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий посетил избирательный участок в Бердянске и поблагодарил членов УИК за работу, передаёт корреспондент РИА Новости. Балицкий пообщался с председателем участковой избирательной комиссии, она рассказала ему последние новости о ходе голосования в городе. По её словам, голосование идёт спокойно, приняты все необходимые меры безопасности. "Мы проехали уже много где сегодня. Спасибо вам за вашу работу", - сказал Балицкий, разговаривая с председателем УИК. Также он пообщался с рядовыми членами УИК и понаблюдал за ходом голосования.
https://ria.ru/20240316/skadovsk-1933478422.html
запорожская область
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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Избиратели голосуют в зоне спецоперации
Некоторые избиратели голосуют в зоне спецоперации, находясь вдали от дома.
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евгений балицкий, запорожская область
Выборы президента России — 2024, Евгений Балицкий, Запорожская область
Балицкий посетил избирательный участок в центре Бердянска

Запорожский губернатор Балицкий посетил избирательный участок в центре Бердянска

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий на избирательном участке в Бердянске Запорожской области
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на избирательном участке в Бердянске Запорожской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на избирательном участке в Бердянске Запорожской области
Читать ria.ru в
БЕРДЯНСК, 16 мар — РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий посетил избирательный участок в Бердянске и поблагодарил членов УИК за работу, передаёт корреспондент РИА Новости.
Балицкий пообщался с председателем участковой избирательной комиссии, она рассказала ему последние новости о ходе голосования в городе. По её словам, голосование идёт спокойно, приняты все необходимые меры безопасности.
"Мы проехали уже много где сегодня. Спасибо вам за вашу работу", - сказал Балицкий, разговаривая с председателем УИК.
Также он пообщался с рядовыми членами УИК и понаблюдал за ходом голосования.
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024Евгений БалицкийЗапорожская область
 
 
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