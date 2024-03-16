https://ria.ru/20240316/balitskiy-1933503864.html

Балицкий посетил избирательный участок в центре Бердянска

Балицкий посетил избирательный участок в центре Бердянска - РИА Новости, 16.03.2024

Балицкий посетил избирательный участок в центре Бердянска

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий посетил избирательный участок в Бердянске и поблагодарил членов УИК за работу, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T15:41

2024-03-16T15:41

2024-03-16T15:41

выборы президента россии — 2024

евгений балицкий

запорожская область

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БЕРДЯНСК, 16 мар — РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий посетил избирательный участок в Бердянске и поблагодарил членов УИК за работу, передаёт корреспондент РИА Новости. Балицкий пообщался с председателем участковой избирательной комиссии, она рассказала ему последние новости о ходе голосования в городе. По её словам, голосование идёт спокойно, приняты все необходимые меры безопасности. "Мы проехали уже много где сегодня. Спасибо вам за вашу работу", - сказал Балицкий, разговаривая с председателем УИК. Также он пообщался с рядовыми членами УИК и понаблюдал за ходом голосования.

https://ria.ru/20240316/skadovsk-1933478422.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Избиратели голосуют в зоне спецоперации Некоторые избиратели голосуют в зоне спецоперации, находясь вдали от дома. 2024-03-16T15:41 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евгений балицкий, запорожская область