https://ria.ru/20240316/avdeevskoe-1933475396.html

На Авдеевском направлении отразили три атаки ВСУ

На Авдеевском направлении отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 16.03.2024

На Авдеевском направлении отразили три атаки ВСУ

Российские военнослужащие улучшили положение и нанесли поражение украинским войскам на авдеевском направлении, а также отразили три контратаки, потери Киева... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T13:17

2024-03-16T13:17

2024-03-16T13:22

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

украина

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие улучшили положение и нанесли поражение украинским войскам на авдеевском направлении, а также отразили три контратаки, потери Киева здесь составили более 400 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение в своих зонах ответственности и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 47-й, 110-й механизированных и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка, Бердычи и Новокалиново Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, российские войска отразили три контратаки подразделений 47-й механизированной, 3-й штурмовой бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах Новокалиново, Тоненького и Семёновки."Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, два бронетранспортера, пятнадцать автомобилей, самоходная артиллерийская установка АS-90 Braveheart производства Великобритании, артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-20 и две Д-30", - добавили в Минобороны РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина