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На Авдеевском направлении отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 16.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:17 16.03.2024 (обновлено: 13:22 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/avdeevskoe-1933475396.html
На Авдеевском направлении отразили три атаки ВСУ
На Авдеевском направлении отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 16.03.2024
На Авдеевском направлении отразили три атаки ВСУ
Российские военнослужащие улучшили положение и нанесли поражение украинским войскам на авдеевском направлении, а также отразили три контратаки, потери Киева... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T13:17
2024-03-16T13:22
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие улучшили положение и нанесли поражение украинским войскам на авдеевском направлении, а также отразили три контратаки, потери Киева здесь составили более 400 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение в своих зонах ответственности и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 47-й, 110-й механизированных и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка, Бердычи и Новокалиново Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, российские войска отразили три контратаки подразделений 47-й механизированной, 3-й штурмовой бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах Новокалиново, Тоненького и Семёновки."Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, два бронетранспортера, пятнадцать автомобилей, самоходная артиллерийская установка АS-90 Braveheart производства Великобритании, артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-20 и две Д-30", - добавили в Минобороны РФ.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина
На Авдеевском направлении отразили три атаки ВСУ

Минобороны: российские военные на Авдеевском направлении отразили три атаки ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Авдеевке
Российские военнослужащие в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в Авдеевке. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие улучшили положение и нанесли поражение украинским войскам на авдеевском направлении, а также отразили три контратаки, потери Киева здесь составили более 400 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение в своих зонах ответственности и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 47-й, 110-й механизированных и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка, Бердычи и Новокалиново Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, российские войска отразили три контратаки подразделений 47-й механизированной, 3-й штурмовой бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах Новокалиново, Тоненького и Семёновки.
"Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, два бронетранспортера, пятнадцать автомобилей, самоходная артиллерийская установка АS-90 Braveheart производства Великобритании, артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-20 и две Д-30", - добавили в Минобороны РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраина
 
 
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