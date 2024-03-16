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Украина усилила террористические атаки из-за выборов в России, заявил МИД - РИА Новости, 16.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 16.03.2024 (обновлено: 19:34 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/ataki-1933547649.html
Украина усилила террористические атаки из-за выборов в России, заявил МИД
Украина усилила террористические атаки из-за выборов в России, заявил МИД - РИА Новости, 16.03.2024
Украина усилила террористические атаки из-за выборов в России, заявил МИД
Киев усилил террористические действия в отношении гражданской инфраструктуры России в связи с выборами президента РФ, чтобы выпросить у Запада еще больше... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T19:14
2024-03-16T19:34
специальная военная операция на украине
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украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Киев усилил террористические действия в отношении гражданской инфраструктуры России в связи с выборами президента РФ, чтобы выпросить у Запада еще больше финансовой помощи и вооружений, заявили в российском дипведомстве."Очевидно, что коррумпированный режим в Киеве интенсифицировал свои террористические действия в связи с проходящими в России президентскими выборами, чтобы показать западным кураторам свою активность и выпросить еще больше финансовой помощи и смертоносных вооружений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.В российском дипведомстве добавили, что все попытки повлиять террористическими методами на ход голосования фиксируются, будут расследоваться, а их исполнители будут наказаны."МИД России решительно осуждает кровавые преступления киевского режима против мирных жителей и гражданской инфраструктуры... Непрекращающиеся обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры нашей страны имеют целью срыв процесса волеизъявления мирного населения, запугивание людей и лишение их возможности проголосовать", - подчеркнули в МИД.
https://ria.ru/20240316/ekstremizm-1933544007.html
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в мире, киев, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Украина усилила террористические атаки из-за выборов в России, заявил МИД

МИД: Украина усилила обстрелы РФ из-за выборов, чтобы выпросить помощь у Запада

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Киев усилил террористические действия в отношении гражданской инфраструктуры России в связи с выборами президента РФ, чтобы выпросить у Запада еще больше финансовой помощи и вооружений, заявили в российском дипведомстве.
«
"Очевидно, что коррумпированный режим в Киеве интенсифицировал свои террористические действия в связи с проходящими в России президентскими выборами, чтобы показать западным кураторам свою активность и выпросить еще больше финансовой помощи и смертоносных вооружений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
В российском дипведомстве добавили, что все попытки повлиять террористическими методами на ход голосования фиксируются, будут расследоваться, а их исполнители будут наказаны.
«
"МИД России решительно осуждает кровавые преступления киевского режима против мирных жителей и гражданской инфраструктуры... Непрекращающиеся обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры нашей страны имеют целью срыв процесса волеизъявления мирного населения, запугивание людей и лишение их возможности проголосовать", - подчеркнули в МИД.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Запад провоцирует проявления экстремизма на выборах в России, заявил МИД
Вчера, 18:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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