https://ria.ru/20240316/ataki-1933547649.html

Украина усилила террористические атаки из-за выборов в России, заявил МИД

Украина усилила террористические атаки из-за выборов в России, заявил МИД - РИА Новости, 16.03.2024

Украина усилила террористические атаки из-за выборов в России, заявил МИД

Киев усилил террористические действия в отношении гражданской инфраструктуры России в связи с выборами президента РФ, чтобы выпросить у Запада еще больше... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T19:14

2024-03-16T19:14

2024-03-16T19:34

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Киев усилил террористические действия в отношении гражданской инфраструктуры России в связи с выборами президента РФ, чтобы выпросить у Запада еще больше финансовой помощи и вооружений, заявили в российском дипведомстве."Очевидно, что коррумпированный режим в Киеве интенсифицировал свои террористические действия в связи с проходящими в России президентскими выборами, чтобы показать западным кураторам свою активность и выпросить еще больше финансовой помощи и смертоносных вооружений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.В российском дипведомстве добавили, что все попытки повлиять террористическими методами на ход голосования фиксируются, будут расследоваться, а их исполнители будут наказаны."МИД России решительно осуждает кровавые преступления киевского режима против мирных жителей и гражданской инфраструктуры... Непрекращающиеся обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры нашей страны имеют целью срыв процесса волеизъявления мирного населения, запугивание людей и лишение их возможности проголосовать", - подчеркнули в МИД.

https://ria.ru/20240316/ekstremizm-1933544007.html

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в мире, киев, россия, украина, вооруженные силы украины