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Артюхов дал старт работе третьей ямальской арт-резиденции - РИА Новости, 16.03.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
22:17 16.03.2024 (обновлено: 22:18 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/art-rezidentsiya-1933571118.html
Артюхов дал старт работе третьей ямальской арт-резиденции
Артюхов дал старт работе третьей ямальской арт-резиденции - РИА Новости, 16.03.2024
Артюхов дал старт работе третьей ямальской арт-резиденции
Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов принял участие в открытии в Лабытнанги арт-резиденции, в которой молодежь сможет заниматься музыкой,... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T22:17
2024-03-16T22:18
ямало-ненецкий автономный округ
лабытнанги
ямал
новый уренгой
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов принял участие в открытии в Лабытнанги арт-резиденции, в которой молодежь сможет заниматься музыкой, танцами и создавать театральные постановки, сообщает правительство региона. "Самое начало работы новой арт-резиденции, а уже видна энергия, с которой молодежь Лабытнанги включилась в ее жизнь. Рад, что наш проект по созданию таких молодежных пространств растет. Это уже третья по счету арт-резиденция на Ямале, в этом году добавятся еще две. Убежден, развитие в творческих направлениях в будущем поможет стать лучшими даже тем, кто выберет для себя самые практичные профессии, например, IT-специалиста или инженера", - приводятся в сообщении слова главы автономного округа. Название для арт-резиденции – "Лампа" - выбрали местные жители. На площади более тысячи квадратных метров разместились пространства для активного досуга и творчества. Так, на первом этаже создано место для встреч, обеденная зона, амфитеатр и зрительный зал со сценой, а также зона для видеоигр. На втором – проектная мастерская, зона отдыха, игровая и рабочие кабинеты для специалистов резиденции. На третьем этаже обустроены лекторий, медиастудия и студия звукозаписи, а также трансформируемое пространство с возможностью проведения выставок и мастер-классов. Как отметили в правительстве, все пространства арт-резиденции мультиформатные: молодежь сможет создавать как театральные постановки, так и заниматься музыкой и танцами. Работы по созданию резиденции в Лабытнанги начались в середине 2023 года. На ее обустройство муниципалитет получил грант от губернатора в размере 25 миллионов рублей. В настоящее время в "Лампе" уже есть первые резиденты – искусствовед Ингрид Сафронова, хореограф Кристина Кузнецова и диджей Арсений Тарасенко. По итогам конкурса они получили гранты в размере 100 тысяч рублей на развитие своих проектов. По поручению главы региона арт-резиденции появятся во всех городах Ямала. В этом году креативные пространства откроются также в Новом Уренгое и Тарко-Сале.
https://ria.ru/20240229/bashmet-1930285517.html
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лабытнанги, ямал, новый уренгой, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Лабытнанги, Ямал, Новый Уренгой, Дмитрий Артюхов

Артюхов дал старт работе третьей ямальской арт-резиденции

© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанк Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
 Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов принял участие в открытии в Лабытнанги арт-резиденции, в которой молодежь сможет заниматься музыкой, танцами и создавать театральные постановки, сообщает правительство региона.
"Самое начало работы новой арт-резиденции, а уже видна энергия, с которой молодежь Лабытнанги включилась в ее жизнь. Рад, что наш проект по созданию таких молодежных пространств растет. Это уже третья по счету арт-резиденция на Ямале, в этом году добавятся еще две. Убежден, развитие в творческих направлениях в будущем поможет стать лучшими даже тем, кто выберет для себя самые практичные профессии, например, IT-специалиста или инженера", - приводятся в сообщении слова главы автономного округа.
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Название для арт-резиденции – "Лампа" - выбрали местные жители. На площади более тысячи квадратных метров разместились пространства для активного досуга и творчества. Так, на первом этаже создано место для встреч, обеденная зона, амфитеатр и зрительный зал со сценой, а также зона для видеоигр. На втором – проектная мастерская, зона отдыха, игровая и рабочие кабинеты для специалистов резиденции. На третьем этаже обустроены лекторий, медиастудия и студия звукозаписи, а также трансформируемое пространство с возможностью проведения выставок и мастер-классов.
Как отметили в правительстве, все пространства арт-резиденции мультиформатные: молодежь сможет создавать как театральные постановки, так и заниматься музыкой и танцами.
Работы по созданию резиденции в Лабытнанги начались в середине 2023 года. На ее обустройство муниципалитет получил грант от губернатора в размере 25 миллионов рублей. В настоящее время в "Лампе" уже есть первые резиденты – искусствовед Ингрид Сафронова, хореограф Кристина Кузнецова и диджей Арсений Тарасенко. По итогам конкурса они получили гранты в размере 100 тысяч рублей на развитие своих проектов.
По поручению главы региона арт-резиденции появятся во всех городах Ямала. В этом году креативные пространства откроются также в Новом Уренгое и Тарко-Сале.
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Ямало-Ненецкий автономный округЛабытнангиЯмалНовый УренгойДмитрий Артюхов
 
 
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