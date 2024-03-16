https://ria.ru/20240316/art-rezidentsiya-1933571118.html

Артюхов дал старт работе третьей ямальской арт-резиденции

Артюхов дал старт работе третьей ямальской арт-резиденции - РИА Новости, 16.03.2024

Артюхов дал старт работе третьей ямальской арт-резиденции

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов принял участие в открытии в Лабытнанги арт-резиденции, в которой молодежь сможет заниматься музыкой,... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T22:17

2024-03-16T22:17

2024-03-16T22:18

ямало-ненецкий автономный округ

лабытнанги

ямал

новый уренгой

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов принял участие в открытии в Лабытнанги арт-резиденции, в которой молодежь сможет заниматься музыкой, танцами и создавать театральные постановки, сообщает правительство региона. "Самое начало работы новой арт-резиденции, а уже видна энергия, с которой молодежь Лабытнанги включилась в ее жизнь. Рад, что наш проект по созданию таких молодежных пространств растет. Это уже третья по счету арт-резиденция на Ямале, в этом году добавятся еще две. Убежден, развитие в творческих направлениях в будущем поможет стать лучшими даже тем, кто выберет для себя самые практичные профессии, например, IT-специалиста или инженера", - приводятся в сообщении слова главы автономного округа. Название для арт-резиденции – "Лампа" - выбрали местные жители. На площади более тысячи квадратных метров разместились пространства для активного досуга и творчества. Так, на первом этаже создано место для встреч, обеденная зона, амфитеатр и зрительный зал со сценой, а также зона для видеоигр. На втором – проектная мастерская, зона отдыха, игровая и рабочие кабинеты для специалистов резиденции. На третьем этаже обустроены лекторий, медиастудия и студия звукозаписи, а также трансформируемое пространство с возможностью проведения выставок и мастер-классов. Как отметили в правительстве, все пространства арт-резиденции мультиформатные: молодежь сможет создавать как театральные постановки, так и заниматься музыкой и танцами. Работы по созданию резиденции в Лабытнанги начались в середине 2023 года. На ее обустройство муниципалитет получил грант от губернатора в размере 25 миллионов рублей. В настоящее время в "Лампе" уже есть первые резиденты – искусствовед Ингрид Сафронова, хореограф Кристина Кузнецова и диджей Арсений Тарасенко. По итогам конкурса они получили гранты в размере 100 тысяч рублей на развитие своих проектов. По поручению главы региона арт-резиденции появятся во всех городах Ямала. В этом году креативные пространства откроются также в Новом Уренгое и Тарко-Сале.

https://ria.ru/20240229/bashmet-1930285517.html

https://ria.ru/20240312/uchastniki-1932600368.html

лабытнанги

ямал

новый уренгой

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

лабытнанги, ямал, новый уренгой, дмитрий артюхов