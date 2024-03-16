https://ria.ru/20240316/armeniya-1933428078.html
Россия всегда будет относиться к Армении с открытым сердцем, заявил МИД
Россия всегда будет относиться к Армении с открытым сердцем, заявил МИД - РИА Новости, 16.03.2024
Россия всегда будет относиться к Армении с открытым сердцем, заявил МИД
Россия всегда будет относиться к Армении с открытым сердцем, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T09:17
2024-03-16T09:17
2024-03-16T10:27
россия
армения
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Россия всегда будет относиться к Армении с открытым сердцем, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Очень не хочется, чтобы вот сейчас за счет информационных технологий, агрессивной риторики, народу Армении навязали бы какую-то антироссийскую повестку. Мы всегда будем рядом, мы всегда будем помогать, мы всегда будем относиться к Армении, к народу этой страны с открытым сердцем и чистой душой", - отметила она.
https://ria.ru/20240316/armeniya-1933421280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, Армения, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Россия всегда будет относиться к Армении с открытым сердцем, заявил МИД
МИД: Россия всегда будет относиться к народу Армении с открытым сердцем