https://ria.ru/20240316/armeniya-1933428078.html

Россия всегда будет относиться к Армении с открытым сердцем, заявил МИД

Россия всегда будет относиться к Армении с открытым сердцем, заявил МИД - РИА Новости, 16.03.2024

Россия всегда будет относиться к Армении с открытым сердцем, заявил МИД

Россия всегда будет относиться к Армении с открытым сердцем, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T09:17

2024-03-16T09:17

2024-03-16T10:27

россия

армения

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Россия всегда будет относиться к Армении с открытым сердцем, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Очень не хочется, чтобы вот сейчас за счет информационных технологий, агрессивной риторики, народу Армении навязали бы какую-то антироссийскую повестку. Мы всегда будем рядом, мы всегда будем помогать, мы всегда будем относиться к Армении, к народу этой страны с открытым сердцем и чистой душой", - отметила она.

https://ria.ru/20240316/armeniya-1933421280.html

россия

армения

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, армения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире