https://ria.ru/20240315/zoloto-1932978142.html

Плохой пример: Запад лишился золота из-за России

Плохой пример: Запад лишился золота из-за России - РИА Новости, 15.03.2024

Плохой пример: Запад лишился золота из-за России

Мировые ЦБ весь прошлый год активно запасались золотом, наращивая его долю в резервах и вытесняя доллар. Вот только желающих хранить слитки на Западе все меньше РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T08:00

2024-03-15T08:00

2024-03-15T17:48

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Мировые ЦБ весь прошлый год активно запасались золотом, наращивая его долю в резервах и вытесняя доллар. Вот только желающих хранить слитки на Западе все меньше — нет доверия после заморозки российских активов и попыток их конфисковать. Ни у кого нет гарантии, что с ним не поступят точно так же. Центробанки спешно возвращают драгметалл домой, ведь было и такое, что чужое просто не хотели отдавать.Поближе к домуСпрос на золото в 2023-м стал рекордным за всю историю: 4899 тонн. В этом году ажиотаж сохраняется.Причины понятны: усиление геополитических и санкционных рисков, падение доверия к западным валютам, защита от инфляции, диверсификация портфеля.Кроме того, центробанки все больше возвращают физические золотые запасы домой. К этому их подтолкнуло решение коллективного Запада заморозить российские активы —почти 300 миллиардов долларов.Согласно исследованию американской инвестиционной компании Invesco, 68 процентов глав ЦБ теперь предпочитают хранить драгметалл на родине. А ведь еще в 2020-м половина держала золотые резервы в западных странах — в основном в США и Великобритании.Америка и Европа уже два года разрабатывают юридический механизм, чтобы окончательно отобрать принадлежащее России. Пока не получается.Весь мир увидел: чужие активы в любой момент могут заморозить без решения суда, конфисковать и самовольно направить на любые нужды, отмечает финансовый эксперт Николай Моженков.По прогнозам к 2025-му 75 процентов стран полностью переведут золоторезервы в собственные хранилища.Не те временаИнтерес к западным валютам, особенно к доллару, тоже неуклонно снижается.Государственный долг США превышает 34 триллиона долларов — около 120 процентов ВВП. И то, что ситуация с его обслуживанием может ухудшиться, рассматривают как все более весомый риск: центробанки ищут альтернативу главной резервной валюте.Доллар и евро "качает" из стороны в сторону на мировом рынке в результате деглобализации, процесса, который затрагивает все страны, говорит Дмитрий Семенов, председатель совета директоров "Трансинвест".Профессор кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России Сергей Толкачев подчеркивает: вывод физического золота из США и Великобритании свидетельствует об углублении кризиса Бреттон-Вудской валютной системы."Атрибутом этой системы, где первоначально было две резервные валюты, обеспеченные золотом, — доллар и фунт стерлингов, являлось доверительное хранение золотых запасов других стран в ФРС США и Банке Англии для упрощения расчетов между третьими странами. Если, например, Боливия задолжала Испании и ей больше нечем рассчитаться, кроме как золотом, гораздо проще переместить часть слитков внутри подвала Форт Нокса, чем везти через Атлантику", — объясняет экономист.Однако эти времена давно прошли: международные отношения обостряются, усиливается технологический разлад между Европой и США.Не желали отдаватьНадо сказать, что золото с Запада начали выводить намного раньше — после того, как Вашингтон и Лондон отличились тем, что внезапно отказались возвращать его владельцам."Первый звонок прозвучал в 2013-м. Бундесбанк решил забрать у США свои золотые запасы — около 700 тонн. Отказали. Аудиторов даже не пустили в Форт Нокс проверить, есть ли эти слитки вообще. Разразился громкий скандал в СМИ, и немецкое золото по чуть-чуть стали возвращать (до сих пор отдали не все). Затем — Венесуэла, которая хранила драгметалл в Банке Англии. После победы на выборах президента Мадуро потребовали свои слитки. И опять отказ. Суды с англичанами продолжаются с 2014-го", — напоминает Алексей Вязовский, вице-президент компании "Золотая плата".Неудивительно, что спустя десять лет очередная выходка Запада — кража золотовалютных активов России — вновь побудила центробанки возвращать слитки домой.Капиталы уходятАмериканские и британские финансовые структуры уже никто не воспринимает как "тихую гавань". Оттуда утекает не только золото, но и капитал. Спрос инвесторов на западные активы падает — опять же на фоне агрессивной санкционной политики."Главный отрицательный эффект вывода золота — утрата доверия к финансовой стабильности, что может привести к дальнейшему снижению курса их валют. Кроме того, повысится стоимость заемных средств для этих стран, так как уменьшится спрос на их облигации и другие финансовые инструменты", — констатирует Денис Астафьев, основатель инвестиционной компании SharesPro.Противостояние с Россией уже ударило по Евросоюзу: иностранные инвестиции заметно сократились.С 2019-го они стабильно увеличились, а в 2022-м уменьшились на 1,5 процента — до 7,714 триллиона евро. Одновременно, отмечают в МВФ, падает доля евро в качестве резервной валюты центральных банков (18,07 процента в третьем квартале 2023-го) и как средства платежа (в январе — 23,02 процента). Зато укрепляет позиции юань (в международных сделках — 4,51 процента).В конечном итоге инвесторы предпочтут перераспределить активы в сторону более стабильных и быстрорастущих рынков, например, Азии или ОАЭ. Бесследно для ведущих экономик это не пройдет."Есть риски роста банкротств в ЕС и США. Этому поспособствует неизбежный наплыв дешевых товаров из КНР, где образовался профицит продукции", — указывает член комитета по торговле Олег Воробьев.В таких условиях, добавляет эксперт, инвесторам разумнее перевести часть активов, причем большую, в страны Азии.

https://ria.ru/20230716/zoloto-1884153303.html

https://ria.ru/20230208/zoloto-1850355662.html

https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html

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экономика, сша, россия, великобритания, g7, федеральная резервная система сша