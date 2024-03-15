https://ria.ru/20240315/zakharova-1933367828.html

Захарова рассказала, как проголосует на выборах президента

Захарова рассказала, как проголосует на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Захарова рассказала, как проголосует на выборах президента

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что намерена проголосовать на выборах президента в субботу утром и очно. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T21:03

2024-03-15T21:03

2024-03-15T21:03

выборы президента россии — 2024

политика

россия

мария захарова

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что намерена проголосовать на выборах президента в субботу утром и очно. "Сама я, конечно, пойду голосовать", — сказала она. Захарова добавила, что в связи с тем, что "мы занимаемся информационным обеспечением (голосования), для нас очень важно начало этого этапа, оставила голосование на завтрашнее утро". "Завтра я пойду на избирательный участок", — заявила официальный представитель МИД РФ. Говоря о своих коллегах по пресс-службе, Захарова отметила, что они будут голосовать онлайн. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1933359626.html

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политика, россия, мария захарова