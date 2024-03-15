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МАГАТЭ не ответило, кто виновен в атаке на Запорожскую АЭС 12 марта - РИА Новости, 16.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 15.03.2024 (обновлено: 00:22 16.03.2024)
https://ria.ru/20240315/zaes-1933332397.html
МАГАТЭ не ответило, кто виновен в атаке на Запорожскую АЭС 12 марта
МАГАТЭ не ответило, кто виновен в атаке на Запорожскую АЭС 12 марта - РИА Новости, 16.03.2024
МАГАТЭ не ответило, кто виновен в атаке на Запорожскую АЭС 12 марта
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), комментируя атаку на объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС (ЗАЭС), не назвало виновную в ударе... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-15T18:47
2024-03-16T00:22
специальная военная операция на украине
магатэ
запорожская аэс
в мире
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ВЕНА, 15 мар - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), комментируя атаку на объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС (ЗАЭС), не назвало виновную в ударе сторону.Как сообщалось ранее в Telegram-канале станции, ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры ЗАЭС. Постпред РФ пои международных организациях в Вене Михаил Ульянов уточнял, что вскоре после ротации персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 марта после 18:00 возле ограждения склада дизельного топлива - в пяти метрах от ограждения - взорвалось безоболочное взрывное устройство массой 300-400 граммов. Он отметил, что произошло это в 550 метрах от периметра ЗАЭС, призвал МАГАТЭ не тянуть с реакцией на случившееся и заявил, что Агентству следует назвать виновную в произошедшем сторону.МАГАТЭ в пятницу выпустило заявление, комментируя актуальную ситуацию вокруг ЗАЭС. Гросси заявил, что военная активность вблизи АЭС стала повседневной реальностью, ситуация не улучшается, объект остается в опасности, и призвал к максимальной сдержанности, а также - к соблюдению пяти принципов, установленных Советом Безопасности ООН. При этом в Агентстве не назвали виновную в этой атаке сторону.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html
https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html
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магатэ, запорожская аэс, в мире, россия, энергодар
Специальная военная операция на Украине, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, В мире, Россия, Энергодар
МАГАТЭ не ответило, кто виновен в атаке на Запорожскую АЭС 12 марта

МАГАТЭ не назвало сторону, виновную в ударе по Запорожской АЭС 12 марта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 15 мар - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), комментируя атаку на объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС (ЗАЭС), не назвало виновную в ударе сторону.
Как сообщалось ранее в Telegram-канале станции, ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры ЗАЭС. Постпред РФ пои международных организациях в Вене Михаил Ульянов уточнял, что вскоре после ротации персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 марта после 18:00 возле ограждения склада дизельного топлива - в пяти метрах от ограждения - взорвалось безоболочное взрывное устройство массой 300-400 граммов. Он отметил, что произошло это в 550 метрах от периметра ЗАЭС, призвал МАГАТЭ не тянуть с реакцией на случившееся и заявил, что Агентству следует назвать виновную в произошедшем сторону.
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МАГАТЭ в пятницу выпустило заявление, комментируя актуальную ситуацию вокруг ЗАЭС. Гросси заявил, что военная активность вблизи АЭС стала повседневной реальностью, ситуация не улучшается, объект остается в опасности, и призвал к максимальной сдержанности, а также - к соблюдению пяти принципов, установленных Советом Безопасности ООН. При этом в Агентстве не назвали виновную в этой атаке сторону.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Стенд госкорпорации Росатом
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19 февраля, 21:45
 
Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭЗапорожская АЭСВ миреРоссияЭнергодар
 
 
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