МАГАТЭ не ответило, кто виновен в атаке на Запорожскую АЭС 12 марта
МАГАТЭ не назвало сторону, виновную в ударе по Запорожской АЭС 12 марта
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 15 мар - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), комментируя атаку на объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС (ЗАЭС), не назвало виновную в ударе сторону.
Как сообщалось ранее в Telegram-канале станции, ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры ЗАЭС. Постпред РФ пои международных организациях в Вене Михаил Ульянов уточнял, что вскоре после ротации персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 марта после 18:00 возле ограждения склада дизельного топлива - в пяти метрах от ограждения - взорвалось безоболочное взрывное устройство массой 300-400 граммов. Он отметил, что произошло это в 550 метрах от периметра ЗАЭС, призвал МАГАТЭ не тянуть с реакцией на случившееся и заявил, что Агентству следует назвать виновную в произошедшем сторону.
МАГАТЭ в пятницу выпустило заявление, комментируя актуальную ситуацию вокруг ЗАЭС. Гросси заявил, что военная активность вблизи АЭС стала повседневной реальностью, ситуация не улучшается, объект остается в опасности, и призвал к максимальной сдержанности, а также - к соблюдению пяти принципов, установленных Советом Безопасности ООН. При этом в Агентстве не назвали виновную в этой атаке сторону.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.