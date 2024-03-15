https://ria.ru/20240315/zaes-1933332397.html

МАГАТЭ не ответило, кто виновен в атаке на Запорожскую АЭС 12 марта

МАГАТЭ не ответило, кто виновен в атаке на Запорожскую АЭС 12 марта - РИА Новости, 16.03.2024

МАГАТЭ не ответило, кто виновен в атаке на Запорожскую АЭС 12 марта

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), комментируя атаку на объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС (ЗАЭС), не назвало виновную в ударе... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-15T18:47

2024-03-15T18:47

2024-03-16T00:22

специальная военная операция на украине

магатэ

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ВЕНА, 15 мар - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), комментируя атаку на объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС (ЗАЭС), не назвало виновную в ударе сторону.Как сообщалось ранее в Telegram-канале станции, ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры ЗАЭС. Постпред РФ пои международных организациях в Вене Михаил Ульянов уточнял, что вскоре после ротации персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 марта после 18:00 возле ограждения склада дизельного топлива - в пяти метрах от ограждения - взорвалось безоболочное взрывное устройство массой 300-400 граммов. Он отметил, что произошло это в 550 метрах от периметра ЗАЭС, призвал МАГАТЭ не тянуть с реакцией на случившееся и заявил, что Агентству следует назвать виновную в произошедшем сторону.МАГАТЭ в пятницу выпустило заявление, комментируя актуальную ситуацию вокруг ЗАЭС. Гросси заявил, что военная активность вблизи АЭС стала повседневной реальностью, ситуация не улучшается, объект остается в опасности, и призвал к максимальной сдержанности, а также - к соблюдению пяти принципов, установленных Советом Безопасности ООН. При этом в Агентстве не назвали виновную в этой атаке сторону.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

магатэ, запорожская аэс, в мире, россия, энергодар