https://ria.ru/20240315/zaes-1933330644.html

Военная активность вблизи ЗАЭС стала повседневной, заявил Гросси

Военная активность вблизи ЗАЭС стала повседневной, заявил Гросси - РИА Новости, 15.03.2024

Военная активность вблизи ЗАЭС стала повседневной, заявил Гросси

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя военную активность вокруг Запорожской АЭС, призвал к максимальной сдержанности вокруг объекта. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T18:38

2024-03-15T18:38

2024-03-15T19:02

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

запорожская область

безопасность

россия

рафаэль гросси

магатэ

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ВЕНА, 15 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя военную активность вокруг Запорожской АЭС, призвал к максимальной сдержанности вокруг объекта."То, что когда-то казалось немыслимым - военная активность вблизи атомной электростанции, - стало повседневной реальностью. Ситуация не улучшается, и пока продолжается эта трагическая война, АЭС остается в опасности. По этой причине я вновь призываю к максимальной сдержанности и полному соблюдению пяти конкретных принципов, установленных Советом Безопасности ООН в мае прошлого года", - приводятся слова Гросси в заявлении МАГАТЭ.Отмечается, что эксперты Агентства, находящиеся на площадке, продолжают сообщать о взрывах и других признаках военной активности неподалеку от ЗАЭС. "В течение последней недели они ежедневно слышали взрывы на различных расстояниях от площадки, в том числе взрывы поблизости утром и вечером 8 марта, а также утром и поздно вечером на следующий день. В среду (13 марта - ред.) команда слышала около 13 выстрелов из артиллерийского орудия", - уточнили в Агентстве.Отмечается также, что эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС были проинформированы станцией об атаке беспилотника за пределами периметра площадки ЗАЭС в течение недели. "Сообщений о пострадавших не поступало. Событие произошло около 18:00 по местному времени во вторник, 12 марта. Эксперты МАГАТЭ были впервые проинформированы ЗАЭС 13 марта в 13:00, после чего они немедленно прибыли на место предполагаемого удара, примерно в 550 метрах от периметра площадки", - добавили в Агентстве.В Агентстве добавили, что эксперты МАГАТЭ обнаружили неглубокую полость в земле диаметром около 70 сантиметров, расположенную сразу за бетонной стеной, окружающей хранилище дизельного топлива за пределами площадки, примерно в 100 метрах от резервуаров для хранения дизельного топлива. Группа также заметила частично сгоревший пластиковый материал или фольгу в этом районе.Как ранее сообщалось в Telegram-канале станции, ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры ЗАЭС. Взрывное устройство было сброшено в пяти метрах от топливохранилища, уточнил гендиректор станции Юрий Черничук.Как уточнял постпред РФ в Вене Михаил Ульянов, вскоре после ротации персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 марта после 18:00 возле ограждения склада дизельного топлива - в пяти метрах от ограждения - взорвалось безоболочное взрывное устройство массой 300-400 граммов. Он отметил, что произошло это в 550 метрах от периметра ЗАЭС.

https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html

https://ria.ru/20240314/ataka-1933043177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская аэс, запорожская область, безопасность, россия, рафаэль гросси, магатэ