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Военная активность вблизи ЗАЭС стала повседневной, заявил Гросси - РИА Новости, 15.03.2024
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18:38 15.03.2024 (обновлено: 19:02 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/zaes-1933330644.html
Военная активность вблизи ЗАЭС стала повседневной, заявил Гросси
Военная активность вблизи ЗАЭС стала повседневной, заявил Гросси - РИА Новости, 15.03.2024
Военная активность вблизи ЗАЭС стала повседневной, заявил Гросси
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя военную активность вокруг Запорожской АЭС, призвал к максимальной сдержанности вокруг объекта. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:38
2024-03-15T19:02
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
запорожская область
безопасность
россия
рафаэль гросси
магатэ
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ВЕНА, 15 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя военную активность вокруг Запорожской АЭС, призвал к максимальной сдержанности вокруг объекта."То, что когда-то казалось немыслимым - военная активность вблизи атомной электростанции, - стало повседневной реальностью. Ситуация не улучшается, и пока продолжается эта трагическая война, АЭС остается в опасности. По этой причине я вновь призываю к максимальной сдержанности и полному соблюдению пяти конкретных принципов, установленных Советом Безопасности ООН в мае прошлого года", - приводятся слова Гросси в заявлении МАГАТЭ.Отмечается, что эксперты Агентства, находящиеся на площадке, продолжают сообщать о взрывах и других признаках военной активности неподалеку от ЗАЭС. "В течение последней недели они ежедневно слышали взрывы на различных расстояниях от площадки, в том числе взрывы поблизости утром и вечером 8 марта, а также утром и поздно вечером на следующий день. В среду (13 марта - ред.) команда слышала около 13 выстрелов из артиллерийского орудия", - уточнили в Агентстве.Отмечается также, что эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС были проинформированы станцией об атаке беспилотника за пределами периметра площадки ЗАЭС в течение недели. "Сообщений о пострадавших не поступало. Событие произошло около 18:00 по местному времени во вторник, 12 марта. Эксперты МАГАТЭ были впервые проинформированы ЗАЭС 13 марта в 13:00, после чего они немедленно прибыли на место предполагаемого удара, примерно в 550 метрах от периметра площадки", - добавили в Агентстве.В Агентстве добавили, что эксперты МАГАТЭ обнаружили неглубокую полость в земле диаметром около 70 сантиметров, расположенную сразу за бетонной стеной, окружающей хранилище дизельного топлива за пределами площадки, примерно в 100 метрах от резервуаров для хранения дизельного топлива. Группа также заметила частично сгоревший пластиковый материал или фольгу в этом районе.Как ранее сообщалось в Telegram-канале станции, ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры ЗАЭС. Взрывное устройство было сброшено в пяти метрах от топливохранилища, уточнил гендиректор станции Юрий Черничук.Как уточнял постпред РФ в Вене Михаил Ульянов, вскоре после ротации персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 марта после 18:00 возле ограждения склада дизельного топлива - в пяти метрах от ограждения - взорвалось безоболочное взрывное устройство массой 300-400 граммов. Он отметил, что произошло это в 550 метрах от периметра ЗАЭС.
https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html
https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html
https://ria.ru/20240314/ataka-1933043177.html
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запорожская аэс, запорожская область, безопасность, россия, рафаэль гросси, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Запорожская область, Безопасность, Россия, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Военная активность вблизи ЗАЭС стала повседневной, заявил Гросси

Гросси: ситуация вокруг ЗАЭС не улучшается, станция остается в опасности

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 15 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя военную активность вокруг Запорожской АЭС, призвал к максимальной сдержанности вокруг объекта.
"То, что когда-то казалось немыслимым - военная активность вблизи атомной электростанции, - стало повседневной реальностью. Ситуация не улучшается, и пока продолжается эта трагическая война, АЭС остается в опасности. По этой причине я вновь призываю к максимальной сдержанности и полному соблюдению пяти конкретных принципов, установленных Советом Безопасности ООН в мае прошлого года", - приводятся слова Гросси в заявлении МАГАТЭ.
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Отмечается, что эксперты Агентства, находящиеся на площадке, продолжают сообщать о взрывах и других признаках военной активности неподалеку от ЗАЭС. "В течение последней недели они ежедневно слышали взрывы на различных расстояниях от площадки, в том числе взрывы поблизости утром и вечером 8 марта, а также утром и поздно вечером на следующий день. В среду (13 марта - ред.) команда слышала около 13 выстрелов из артиллерийского орудия", - уточнили в Агентстве.
Отмечается также, что эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС были проинформированы станцией об атаке беспилотника за пределами периметра площадки ЗАЭС в течение недели. "Сообщений о пострадавших не поступало. Событие произошло около 18:00 по местному времени во вторник, 12 марта. Эксперты МАГАТЭ были впервые проинформированы ЗАЭС 13 марта в 13:00, после чего они немедленно прибыли на место предполагаемого удара, примерно в 550 метрах от периметра площадки", - добавили в Агентстве.
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В Агентстве добавили, что эксперты МАГАТЭ обнаружили неглубокую полость в земле диаметром около 70 сантиметров, расположенную сразу за бетонной стеной, окружающей хранилище дизельного топлива за пределами площадки, примерно в 100 метрах от резервуаров для хранения дизельного топлива. Группа также заметила частично сгоревший пластиковый материал или фольгу в этом районе.
Как ранее сообщалось в Telegram-канале станции, ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры ЗАЭС. Взрывное устройство было сброшено в пяти метрах от топливохранилища, уточнил гендиректор станции Юрий Черничук.
Как уточнял постпред РФ в Вене Михаил Ульянов, вскоре после ротации персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 марта после 18:00 возле ограждения склада дизельного топлива - в пяти метрах от ограждения - взорвалось безоболочное взрывное устройство массой 300-400 граммов. Он отметил, что произошло это в 550 метрах от периметра ЗАЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСЗапорожская областьБезопасностьРоссияРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
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