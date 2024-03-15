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На избирательном участке в свердловском Асбесте произошло задымление - РИА Новости, 15.03.2024
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21:21 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/zadymlenie-1933371868.html
На избирательном участке в свердловском Асбесте произошло задымление
На избирательном участке в свердловском Асбесте произошло задымление - РИА Новости, 15.03.2024
На избирательном участке в свердловском Асбесте произошло задымление
Задымление произошло на избирательном участке в школе №21 в Асбесте, сообщили РИА Новости в свердловском избиркоме в пятницу. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T21:21
2024-03-15T21:21
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происшествия
асбест
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Задымление произошло на избирательном участке в школе №21 в Асбесте, сообщили РИА Новости в свердловском избиркоме в пятницу. "Ситуация не повлияла на работу избирательной комиссии благодаря слаженным действиям дежурных и правоохранительных органов. Задымление было, о причинах – в профильные ведомства", — сказала собеседница агентства. Источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что в школе "произошел пожар".
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происшествия, асбест
Выборы президента России — 2024, Происшествия, Асбест
На избирательном участке в свердловском Асбесте произошло задымление

На избирательном участке в школе в свердловском Асбесте произошло задымление

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Задымление произошло на избирательном участке в школе №21 в Асбесте, сообщили РИА Новости в свердловском избиркоме в пятницу.
"Ситуация не повлияла на работу избирательной комиссии благодаря слаженным действиям дежурных и правоохранительных органов. Задымление было, о причинах – в профильные ведомства", — сказала собеседница агентства.
Источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что в школе "произошел пожар".
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Выборы президента России — 2024ПроисшествияАсбест
 
 
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