https://ria.ru/20240315/zadymlenie-1933371868.html

На избирательном участке в свердловском Асбесте произошло задымление

На избирательном участке в свердловском Асбесте произошло задымление - РИА Новости, 15.03.2024

На избирательном участке в свердловском Асбесте произошло задымление

Задымление произошло на избирательном участке в школе №21 в Асбесте, сообщили РИА Новости в свердловском избиркоме в пятницу. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T21:21

2024-03-15T21:21

2024-03-15T21:21

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Задымление произошло на избирательном участке в школе №21 в Асбесте, сообщили РИА Новости в свердловском избиркоме в пятницу. "Ситуация не повлияла на работу избирательной комиссии благодаря слаженным действиям дежурных и правоохранительных органов. Задымление было, о причинах – в профильные ведомства", — сказала собеседница агентства. Источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что в школе "произошел пожар".

https://ria.ru/20240315/vybory-1933272667.html

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происшествия, асбест