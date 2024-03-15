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На избирательном участке в свердловском Асбесте произошло задымление
На избирательном участке в свердловском Асбесте произошло задымление - РИА Новости, 15.03.2024
На избирательном участке в свердловском Асбесте произошло задымление
Задымление произошло на избирательном участке в школе №21 в Асбесте, сообщили РИА Новости в свердловском избиркоме в пятницу. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T21:21
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Задымление произошло на избирательном участке в школе №21 в Асбесте, сообщили РИА Новости в свердловском избиркоме в пятницу. "Ситуация не повлияла на работу избирательной комиссии благодаря слаженным действиям дежурных и правоохранительных органов. Задымление было, о причинах – в профильные ведомства", — сказала собеседница агентства. Источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что в школе "произошел пожар".
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Выборы президента России — 2024, Происшествия, Асбест
На избирательном участке в свердловском Асбесте произошло задымление
На избирательном участке в школе в свердловском Асбесте произошло задымление
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Задымление произошло на избирательном участке в школе №21 в Асбесте, сообщили РИА Новости в свердловском избиркоме в пятницу.
"Ситуация не повлияла на работу избирательной комиссии благодаря слаженным действиям дежурных и правоохранительных органов. Задымление было, о причинах – в профильные ведомства", — сказала собеседница агентства.
Источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что в школе "произошел пожар".
Зампред ЦИК рассказал об инцидентах в первый день голосования на выборах