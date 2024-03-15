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Под Воронежем задержали женщин, заливших зеленкой избирательные урны - РИА Новости, 15.03.2024
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15:40 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/zaderzhanie-1933267659.html
Под Воронежем задержали женщин, заливших зеленкой избирательные урны
Под Воронежем задержали женщин, заливших зеленкой избирательные урны - РИА Новости, 15.03.2024
Под Воронежем задержали женщин, заливших зеленкой избирательные урны
Правоохранители задержали женщин, которые на двух избирательных участках в городе Борисоглебск Воронежской области плеснули зеленку в урны для голосования,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:40
2024-03-15T15:40
происшествия
борисоглебск
воронеж
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали женщин, которые на двух избирательных участках в городе Борисоглебск Воронежской области плеснули зеленку в урны для голосования, сообщил журналистам представитель ГУМВД по региону. Как сообщалось ранее, в пятницу в помещении для голосования на избирательных участках № 0409, 0430 Борисоглебского городского округа в урны избиратели для избирательных бюллетеней вылили "жидкость зеленого цвета". В результате голосование в эти урны было прекращено. "На двух избирательных участках в Борисоглебске полицейскими были задержаны местные жительницы 58 и 66 лет, которые, находясь на избирательных участках, облили красящим веществом урны для бюллетеней. Женщины доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства", - сообщил представитель ГУМВД. По его словам, собранные сотрудниками полиции материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
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происшествия, борисоглебск, воронеж, воронежская область
Происшествия, Борисоглебск, Воронеж, Воронежская область
Под Воронежем задержали женщин, заливших зеленкой избирательные урны

МВД: под Воронежем задержали женщин, заливших зеленкой избирательные урны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали женщин, которые на двух избирательных участках в городе Борисоглебск Воронежской области плеснули зеленку в урны для голосования, сообщил журналистам представитель ГУМВД по региону.
Как сообщалось ранее, в пятницу в помещении для голосования на избирательных участках № 0409, 0430 Борисоглебского городского округа в урны избиратели для избирательных бюллетеней вылили "жидкость зеленого цвета". В результате голосование в эти урны было прекращено.
"На двух избирательных участках в Борисоглебске полицейскими были задержаны местные жительницы 58 и 66 лет, которые, находясь на избирательных участках, облили красящим веществом урны для бюллетеней. Женщины доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства", - сообщил представитель ГУМВД.
По его словам, собранные сотрудниками полиции материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
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Вчера, 12:15
 
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