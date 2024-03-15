https://ria.ru/20240315/zaderzhanie-1933267659.html

Под Воронежем задержали женщин, заливших зеленкой избирательные урны

Под Воронежем задержали женщин, заливших зеленкой избирательные урны - РИА Новости, 15.03.2024

Под Воронежем задержали женщин, заливших зеленкой избирательные урны

Правоохранители задержали женщин, которые на двух избирательных участках в городе Борисоглебск Воронежской области плеснули зеленку в урны для голосования,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:40

2024-03-15T15:40

2024-03-15T15:40

происшествия

борисоглебск

воронеж

воронежская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg

ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали женщин, которые на двух избирательных участках в городе Борисоглебск Воронежской области плеснули зеленку в урны для голосования, сообщил журналистам представитель ГУМВД по региону. Как сообщалось ранее, в пятницу в помещении для голосования на избирательных участках № 0409, 0430 Борисоглебского городского округа в урны избиратели для избирательных бюллетеней вылили "жидкость зеленого цвета". В результате голосование в эти урны было прекращено. "На двух избирательных участках в Борисоглебске полицейскими были задержаны местные жительницы 58 и 66 лет, которые, находясь на избирательных участках, облили красящим веществом урны для бюллетеней. Женщины доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства", - сообщил представитель ГУМВД. По его словам, собранные сотрудниками полиции материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

https://ria.ru/20240315/vybory-1933175016.html

борисоглебск

воронеж

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, борисоглебск, воронеж, воронежская область