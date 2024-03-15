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В Хабаровске задержали мужчину, похитившего йоркширского терьера - РИА Новости, 15.03.2024
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15:18 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/zaderzhanie-1933256785.html
В Хабаровске задержали мужчину, похитившего йоркширского терьера
В Хабаровске задержали мужчину, похитившего йоркширского терьера - РИА Новости, 15.03.2024
В Хабаровске задержали мужчину, похитившего йоркширского терьера
Полицейские по отпечаткам пальцев на упаковке мороженного нашли похищенного йоркширского терьера в Хабаровске, подозреваемый пытался продать и обменять собаку... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:18
2024-03-15T15:18
происшествия
хабаровск
россия
ирина волк
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Полицейские по отпечаткам пальцев на упаковке мороженного нашли похищенного йоркширского терьера в Хабаровске, подозреваемый пытался продать и обменять собаку на спиртное, сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, женщина зашла в супермаркет в Хабаровске и йорка по кличке Макс "привязала в тамбуре возле входной двери". Выйдя с покупками, местная жительница не обнаружила собаку. Работники магазина изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, что собаку похитил неизвестный. Владелица обратилась в полицию. ‍"Оперуполномоченный хабаровского уголовного розыска Павел Щербаков более пристально изучил видеозаписи и установил, что перед кражей злоумышленник покупал мороженое, пачку от которого выкинул в урну. На обертке от мороженого удалось обнаружить четкий, пригодный для идентификации след пальца", - написала Волк в своем Telegram-канале. Волк отметила, что подозреваемым оказался 49-летний мастер по ремонту обуви, проживающий на соседней улице. Злоумышленник уже был судим ранее за кражу. Мужчина пояснил, что "собаку он забрал с целью дальнейшей продажи. В пункте приема вторсырья пытался обменять Макса на порцию спирта, но получил отказ. Решил разместить объявление о продаже на сайте, но плану помешали полицейские". Собаку вернули владелице. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ).
https://ria.ru/20240307/sobaka-1931755537.html
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происшествия, хабаровск, россия, ирина волк
Происшествия, Хабаровск, Россия, Ирина Волк
В Хабаровске задержали мужчину, похитившего йоркширского терьера

МВД: в Хабаровске задержали мужчину, похитившего йоркширского терьера

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Полицейские по отпечаткам пальцев на упаковке мороженного нашли похищенного йоркширского терьера в Хабаровске, подозреваемый пытался продать и обменять собаку на спиртное, сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, женщина зашла в супермаркет в Хабаровске и йорка по кличке Макс "привязала в тамбуре возле входной двери". Выйдя с покупками, местная жительница не обнаружила собаку. Работники магазина изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, что собаку похитил неизвестный. Владелица обратилась в полицию.
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‍"Оперуполномоченный хабаровского уголовного розыска Павел Щербаков более пристально изучил видеозаписи и установил, что перед кражей злоумышленник покупал мороженое, пачку от которого выкинул в урну. На обертке от мороженого удалось обнаружить четкий, пригодный для идентификации след пальца", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Волк отметила, что подозреваемым оказался 49-летний мастер по ремонту обуви, проживающий на соседней улице. Злоумышленник уже был судим ранее за кражу. Мужчина пояснил, что "собаку он забрал с целью дальнейшей продажи. В пункте приема вторсырья пытался обменять Макса на порцию спирта, но получил отказ. Решил разместить объявление о продаже на сайте, но плану помешали полицейские".
Собаку вернули владелице. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ).
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