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В Белгородской области задержали россиянку, планировавшую диверсию
В Белгородской области задержали россиянку, планировавшую диверсию - РИА Новости, 15.03.2024
В Белгородской области задержали россиянку, планировавшую диверсию
Сотрудники УФСБ по Белгородской области задержали россиянку при подготовке к диверсии на железнодорожном объекте по заданию украинских спецслужб, сообщили в... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:28
2024-03-15T12:28
2024-03-15T12:41
белгородская область
белгород
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Белгородской области задержали россиянку при подготовке к диверсии на железнодорожном объекте по заданию украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе ведомства."Задержана с поличным при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта. Фигурант по заданию украинских спецслужб незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области", - говорится в релизе.Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении взрывчатых веществ и подготовке к теракту. Подозреваемой грозит лишение свободы до 20 лет.В пресс-службе УФСБ уточнили РИА Новости, что женщина - уроженка Белгорода.
https://ria.ru/20240307/terroristy-1931734826.html
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белгородская область, белгород, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Белгородская область, Белгород, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Белгородской области задержали россиянку, планировавшую диверсию
ФСБ задержала россиянку, планировавшую диверсию в Белгородской области