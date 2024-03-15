https://ria.ru/20240315/zaderzhanie-1933179424.html

В Белгородской области задержали россиянку, планировавшую диверсию

В Белгородской области задержали россиянку, планировавшую диверсию - РИА Новости, 15.03.2024

В Белгородской области задержали россиянку, планировавшую диверсию

Сотрудники УФСБ по Белгородской области задержали россиянку при подготовке к диверсии на железнодорожном объекте по заданию украинских спецслужб, сообщили в... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T12:28

2024-03-15T12:28

2024-03-15T12:41

белгородская область

белгород

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Белгородской области задержали россиянку при подготовке к диверсии на железнодорожном объекте по заданию украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе ведомства."Задержана с поличным при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта. Фигурант по заданию украинских спецслужб незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области", - говорится в релизе.Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении взрывчатых веществ и подготовке к теракту. Подозреваемой грозит лишение свободы до 20 лет.В пресс-службе УФСБ уточнили РИА Новости, что женщина - уроженка Белгорода.

https://ria.ru/20240307/terroristy-1931734826.html

белгородская область

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белгородская область, белгород, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)