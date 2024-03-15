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В Белгородской области задержали россиянку, планировавшую диверсию - РИА Новости, 15.03.2024
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12:28 15.03.2024 (обновлено: 12:41 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/zaderzhanie-1933179424.html
В Белгородской области задержали россиянку, планировавшую диверсию
В Белгородской области задержали россиянку, планировавшую диверсию - РИА Новости, 15.03.2024
В Белгородской области задержали россиянку, планировавшую диверсию
Сотрудники УФСБ по Белгородской области задержали россиянку при подготовке к диверсии на железнодорожном объекте по заданию украинских спецслужб, сообщили в... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:28
2024-03-15T12:41
белгородская область
белгород
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Белгородской области задержали россиянку при подготовке к диверсии на железнодорожном объекте по заданию украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе ведомства."Задержана с поличным при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта. Фигурант по заданию украинских спецслужб незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области", - говорится в релизе.Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении взрывчатых веществ и подготовке к теракту. Подозреваемой грозит лишение свободы до 20 лет.В пресс-службе УФСБ уточнили РИА Новости, что женщина - уроженка Белгорода.
https://ria.ru/20240307/terroristy-1931734826.html
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белгородская область, белгород, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Белгородская область, Белгород, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Белгородской области задержали россиянку, планировавшую диверсию

ФСБ задержала россиянку, планировавшую диверсию в Белгородской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Белгородской области задержали россиянку при подготовке к диверсии на железнодорожном объекте по заданию украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Задержана с поличным при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта. Фигурант по заданию украинских спецслужб незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области", - говорится в релизе.
Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении взрывчатых веществ и подготовке к теракту. Подозреваемой грозит лишение свободы до 20 лет.
В пресс-службе УФСБ уточнили РИА Новости, что женщина - уроженка Белгорода.
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Белгородская областьБелгородБезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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