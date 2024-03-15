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В Москве задержали украинского агента, путавшего ПВО ложными целями - РИА Новости, 15.03.2024
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09:50 15.03.2024 (обновлено: 19:19 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/zaderzhanie-1933123260.html
В Москве задержали украинского агента, путавшего ПВО ложными целями
В Москве задержали украинского агента, путавшего ПВО ложными целями - РИА Новости, 15.03.2024
В Москве задержали украинского агента, путавшего ПВО ложными целями
В Москве задержали украинского агента, запускавшего беспилотники около военных объектов, чтобы запутать ПВО, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T09:50
2024-03-15T19:19
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
безопасность
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Москве задержали украинского агента, запускавшего беспилотники около военных объектов, чтобы запутать ПВО, сообщили в ФСБ."В Москве по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин России. По версии следствия, он инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и одной из националистических военизированных террористических организаций", — говорится в релизе.Сначала задержанный доказывал свою лояльность, в частности, занимаясь агитацией против специальной военной операции. Он отправлял кураторам фото- и видеоотчеты.Затем агент получил задание запутать российские системы ПВО. Он собирал и запускал дроны, создавая ложные цели около объектов Минобороны.Задержанного арестовали. Он дал признательные показания и показал схрон с компонентами.ФСБ опубликовала видео задержания, на котором подозреваемый сообщил, что работал на Легион "Свобода России"*. Он также рассказал, что кураторы просили его "устроить фейерверк", когда украинские диверсанты пытались прорваться на территорию Белгородской области.Уголовное дело возбудили по статье "Госизмена", по ней может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения. * Террористическая организация, запрещенная в России.
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москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, безопасность
Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Безопасность
В Москве задержали украинского агента, путавшего ПВО ложными целями

ФСБ задержала москвича, создавшего ложные цели для ПВО РФ

© ФСБ РоссииЗадержание украинского агента, запускавшего беспилотники близ военных объектов
Задержание украинского агента, запускавшего беспилотники близ военных объектов
© ФСБ России
Задержание украинского агента, запускавшего беспилотники близ военных объектов
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Москве задержали украинского агента, запускавшего беспилотники около военных объектов, чтобы запутать ПВО, сообщили в ФСБ.
"В Москве по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин России. По версии следствия, он инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и одной из националистических военизированных террористических организаций", — говорится в релизе.
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Сначала задержанный доказывал свою лояльность, в частности, занимаясь агитацией против специальной военной операции. Он отправлял кураторам фото- и видеоотчеты.
Затем агент получил задание запутать российские системы ПВО. Он собирал и запускал дроны, создавая ложные цели около объектов Минобороны.
Задержанного арестовали. Он дал признательные показания и показал схрон с компонентами.
ФСБ опубликовала видео задержания, на котором подозреваемый сообщил, что работал на Легион "Свобода России"*. Он также рассказал, что кураторы просили его "устроить фейерверк", когда украинские диверсанты пытались прорваться на территорию Белгородской области.
Уголовное дело возбудили по статье "Госизмена", по ней может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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